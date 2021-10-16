Собеседник порадовался тому, что Минздрав накомец-то принял решение о ревакцинации.

"Мы уже знаем, что вакцина от COVID–19 относится к той группе вакцин, которые требуют укрепляющей дозы. Ничего нового тут нет", – сказал Усонис.

На вопрос, не слишком ли рано принято такое решение, ведь ВОЗ пока рекомендует прививать бустерной дозой только людей из группы риска, Усонис сказал, что надо руководствоваться своим умом.

"ВОЗ видит ситуацию шире. Конечно, это вопрос индустриальных стран, развивающихся стран. Обычно ВОЗ устанавливает минимальные рекомендации. Это не первый случай, когда Литва в программе вакцинации на шаг опережает ВОЗ", – заметил собеседник.

Он сказал, что на фоне происходящего в Литве, более интенсивная программа вакцинации "была бы серьезным шагом".

Усонис сказал, что пока рано говорить о том, сколько доз вакцины может потребоваться, поскольку пока неясно, сколько люди будут защищены после третьей дозы.

"(...) Пока надо исследовать и ждать", - сказал он.

Профессор сказал, что 180 дней между бустерной дозой -нормальный срок, тут не нужны тесты на антитела, люди могу сдать их разве что ради интереса.

На вопрос, почему Литва так неудачно решает проблемы пандемии в контексте Европы, Усонис ответил, что тут одного ответа нет.

"Наверное, многие хотели бы знать ответ на вопрос, что мы делаем не так. Очевидно, что что-то делаем не так. Думаю, что короткого ответа на этот вопрос нет – нужен анализ всех направлений. (…) А у нас есть, что есть. Думаю, что надо серьезно анализировать, что мы можем делать иначе", – сказал профессор.