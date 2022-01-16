Профессор сказала, что ей также было "больно и грустно" из-за событий у парламента.

"Ответственность лежит и на нас самих, людях социальных наук. Мы ничего хорошего не сделали. Ведь ситуация повторяется, было 10 августа – все разбились по разным лагерям. И все, кому не было лень, везде высказали свои моральные позиции. И сейчас все снова повторилось. Значит, мы ничего не поняли и ничему не научились за это время", – сказала Рамонайте.

По ее словам, за это время можно было понять, какую информацию несут участники акции протеста.

"Самая большая проблема в том, что протестующие несут важную весть, которую хотят донести – но никто их не слышит. И тут эта ситуация снова повторяется, как замкнутый круг", – сказала собеседница.

Рамонайте привела пример – это как вбегающий в храм и кричащий во время службы грязный ребенок.

"Все возмущаются, говорят, как можно кричать в таком месте, выгоняют его из храма. Но, может, сценарий может быть иным? Может, священник мог бы подойти и спросить – что случилось, почему ты кричишь. Может, тогда выяснилось бы, что ребенка побили, обидели, что он прибежал в храм в надежде на помощь, что ему помогут, ситуация изменится. Путь может быть и таким – чтобы услышали, почему люди протестуют", – сказала профессор.

По ее словам, нет возможности найти общий язык. Рамонайте отметила некоторые важные аспекты акции протеста.

"Если мыслить стратегически, то на самом деле, таких протестов не должно было быть 13 января, это святой день для всей Литвы. (…) Я все время пытаюсь подходить к вопросу с социологической стороны, пытаюсь понять, почему так делают. Я пыталась внимательно следить за трансляцией, пыталась понять, что там за люди, когда они свистят, когда - нет. В некоторые моменты они не свистели – во время минуты молчания. Даже когда начала говорить лауреат Премии Свободы, какое-то время было тихо. А потом снова послышался свист. Думаю, потому, что речь лауреата не была тем, чего они ждали, я так предполагаю", – сказала Рамонайте.

Она предположила, что протестовавшие надеются на то, что их ожидания исполнятся.

"Если это была бы какая-то толпа хулиганов, их поведение было бы иным. Я по их поведению пыталась понять, что это за люди. Было видно, что они иногда слушали. Но потом нетерпение взяло верх, не столько злоба, сколько накопившееся беспокойство", – сказала профессор.

Она рассказала, что одна студентка записывала интервью с участниками прошлого митинга. Результат показал, что в акции участвовали три группы людей.

"Одна из них - это люди с высшим образованием, патриоты, консервативных взглядов. Они 13 января защищали парламент. Они чувствовали свое право стоять там. Многие из них голосовали за консерваторов, но разочаровались в них. Они сказали, что всю жизнь голосовали за консерваторов, а сейчас произошли большие изменения", – сказала Рамонайте.

Другая группа - люди иного социального слоя: "У них много обид связано с периодом трансформации. Это иная проблема ученых, мы не помогли властям понять, какой серьезной травмой была постсоветская трансформация".

"У одних людей положение улучшилось или по крайней мере не ухудшилось, они воспользовались появившимися возможностями, если у кого-то ухудшилось - то не надолго. Но и некоторых людей жизнь в корне ухудшилась и за несколько десятилетий не восстановилась. Сейчас понемногу начинает восстанавливаться. И то, что они из провинции приезжают протестовать - это признак того, что у них появились ресурсы, они могут позволить себе протестовать", – сказала Рамонайте.

Она заметила, что расколотое общество не только не может общаться, но и демонизирует друг друга.

"У меня это вызывает беспокойство. Казалось, что после 10 августа положение немного улучшилось, а тут снова волна. Меня это беспокоит. Социальная ткань рвется. А мы, вместо того, чтобы остановить это, подливаем масла в огонь", – сказала Рамонайте.

На вопрос, как власти должны реагировать на эту ситуацию, она заметила, что ответственность элиты велика.

"Конечно, ответственность элиты большая, а кто же еще должен быть умнее и уступить? Тот, кто занимает позицию силы, он должен быть инициатором. (…) Власти должны начать иной диалог, что-то делать. Самое худшее тут - вешать ярлыки. Это вызывает напряжение, накаляет обстановку, оскорбляет людей. Тогда они точно не простят. И эта злоба накапливается", – заметила профессор.

По ее словам, власти маргинализировали протестовавших, пытаясь их обезвредить.

"Но, боюсь, что ситуация не та. Все равно есть волнения, они чувствуются в социальных сетях, они такие серьезные, что так обезвредить их не получится. Это не выход", – сказала Рамонайте.