Профессор об ограничениях: не надо думать, что среднестатистический литовец глупее члена правительства

Профессор подчеркнул, что он не видит никакого смысла в этом запрете. Он сказал, это это ограничение имело бы смысл, если бы касалось нескольких муниципалитетов, где фиксируют очаги.

"Ограничение имело бы смысл, если бы было 2-3 муниципалитета с большими очагами. Такие очаги имело бы смысл изолировать. Сейчас в разных муниципалитетах особой разницы нет, по крайней мере в крупных городах, где живет большая часть населения. Какую пользу это дает для остановки вируса, я не знаю", – сказал экономист.

Он подчеркнул, что скорость распространения вируса зависит от контактов, а движение между муниципалитетами ситуацию не меняет.

"Самые большие очаги - в крупных городах. Когда мы отсекаем сообщение между крупными и маленькими муниципалитетами, что мы делаем? Мы почти не меняем количество контактов в стране. От чего зависит скорость распространения вируса? От среднего числа контактов в сутки, за неделю. Ограничение мобильности на это почти не влияет", – сказал Рудзкис.

Профессор привел конкретный пример – если он не может поехать в Шакяй к брату, который переболел коронавирусом, то он в это время будет контактировать в Вильнюсе с другими людьми.

"Поездка на дальнее расстояние снизила бы количество контактов. А в Вильнюсе в выходные дни буду контактировать с большим количеством людей. Здравый смысл показывает, что это не помогает. За исключением случаев, когда речь идет об очагах в небольших муниципалитетах. Чем выше плотность населения, тем больше в городе будет больных. Ведь контактов там намного больше", – сказал экономист.

Рудзкис подчеркнул, что смысл в ограничениях - погасить очаг в нескольких небольших муниципалитетах.

"На время ограничения в таких муниципалитетах ускорить процесс вакцинации. А сейчас все наоборот – больше всего больных в крупных городах. И что мы меняем, запрещая выезд из них? Кому надо, тот едет", – сказал профессор, упомянув о "лазейках".

По словам экономиста, такие ограничения осложняют жизнь людям, соблюдающим карантин.

"Все эти ограничения только осложняют жизнь честных людей, разрывают связи между семьями: молодыми людьми и людьми старшего возраста. (…) Это вызывает большое психологическое напряжение. Наконец, в Литве существуют традиции – Рождество, Пасха", – сказал Рудзкис, напомнив, что Германия перед Пасхой ослабила карантин, поскольку жителей это возмутило.

"А вы думаете, литовцы не возмущены? Меня это правительство просто удивляет, его вообще не интересует мнение жителей, рейтинги, будущие выборы. Для меня - секрет, о чем оно заботится", – заметил он.

"Поверьте. Если бы эти меры отменили, большого влияния не было бы. (…) Ведь семьи знают, какая в них ситуация – кто привился, кто переболел", – продолжил экономист.

Он сказал, что "не надо думать, что среднестатистический литовец глупее среднестатистического члена правительства". "Никто не хочет заразиться и заразить свою семью. Но если руководствоваться только одной логикой – любой ценой улучшить показатели, то знаете, меньше всего шансов заразиться у Андерса Брейвика, который закрыт в норвежской тюрьме. Но не надо из всех делать брейвиков", – сказал Рудзкис.

Он сказал, что сделает выводы на основе имеющихся данных, меньше всего на уровне заболеваемости сказывается мобильность между самоуправлениями. Экономист призывает дать жителям выбирать самим.

"Это многократно ухудшает психологический комфорт жителей, я уже не говорю об очередях на выезде из городов. Психологический климат ухудшился, люди устали. Мы - демократическое государство, может, дадим людям право выбора – хотят они рисковать или нет. Если в основе лежит желание снизить смертность, то может правительству стрельнет в голову снизить максимальную скорость на автостраде до 40 км/ч? Тогда никто не умрет, мы спасем несколько сот жизней, но почему-то такая идея не приходит", – сказал профессор.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 30 апреля. Премжер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник заявила, что на этой неделе условия карантина менять не будут.