"Ситуация пока остается достаточно напряженной, врачи тяжело работают, пандемия не закончилась. Можно было бы сказать, что в последние дни количество госпитализируемых немного сократилось. Но сегодня больных снова стало немного больше", – сказал LNK гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс.

Смертность от COVID-19 в Литве остается прежней: умирает от 20 до 40 человек в сутки.

По словам вирусологов, холодная погода – отличная среда для распространения вирусов, а вакцина не дает 100% защиту.

"Вирусологи никогда не говорили, что коронавирусом нельзя заболеть повторно", – сказал LNK директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

По этой причине привитые должны сдавать тесты на антитела и проверять, есть ли у них защита.

"Если тест показывает больше 1000 единиц, иммунная система достаточно сильная и, быть может, защитит даже от штамма "дельта", но если их меньше 500, то явно иммунной памяти не хватит", – сказал профессор.

"Количество умирающих у нас идет на спад, самый большой средний показатель был после 1 ноября – 36 случаев в день. Сейчас этот показатель снижается", – сказал LNK профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунавичюс.

Всего в Литве от коронавируса скончались больше 6500 человек.

Несмотря на то, что в последние дни количество заболевших идет на сад, работы у врачей Сантаришкской клиники меньше не стало.

"Заполненность коек составляет 80%. Занято 85% коек в отделениях интенсивной терапии, но ситуация стала стабильнее", – сказал Янкявичюс.

Внимание специалистов направлено на непривитых жителей, поскольку именно они чаще заболевают и труднее переносят болезнь.

"Эти люди все равно заболевают, они тяжело болеют, некоторые умирают", – признал Янкявичюс.

"В Скандинавии ужесточают условия, в Австрии, в Нидерландах больше ограничений, хотя там больше привитых. И нам, быть может, нужны эти нефармацевтические меры", – сказал Станкунас.

Вирусологи видят только один выход – прививать непривитых, а привитым следить за антителами.

"Никакая власть, никакие приказы, законы, штрафы и контроль не помогут, если каждый из нас не примет это решение", – прибавил Чаплинскас.