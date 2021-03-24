Глава Национальной лаборатории общественного здравоохранения Данас Бакша сказал, что о южноафриканских штаммах узнали в понедельник вечером.

По его словам, в Литве наблюдается массовое распространение британского штамма. Этот процесс, по словам Бакши, наблюдают вовсем мире.

Саулюс Чаплинскас считает, что в Литве не хватает качественного эпидемиологического анализа.

"Я до сих пор не видел ни одного эпидемиологического анализа: какое поведение жителей поощряет распространение вируса и в каких группах? Важно знать, где, как и от кого передается, чтобы пресечь этот процесс", – сказал он.

"Данные других стран показали, что местами 5, местами 20% больных приводят к 80% новых случаев. Поскольку эти штаммы распространяются быстрее, важно следить, кто заражается этими штаммами, кто эти суперраспространители", – сказал профессор.

Лаборатория НЦОЗ указала, что в Вильнюсе 53% случаев – британский штамм, однако Чаплинскас считает, что не надо всю столицу считать "черной точкой".

"В Вильнюсе живет больше 0,5 млн. жителей. Здесь я не вижу реального эпидемиологического наблюдения. Лаборатория делает свое дело, исследует, но если эти данные оперативно не используют для изменения, улучшения, анализа ситуации, выяснения, где распространяется вирус, тогда предлагают одно - ужесточать карантин или продлить его. Эти меры уже исчерпаны. Должна быть точечная, целевая эпидемиология. Если у человека сломан палец, надо мобилизовать палец, а не две руки", – считает Чаплинскас.

Он предупредил, что появление штаммов - сигнал более быстрого распространения вируса.

"Британский штамм распространяется быстрее, потому что вирус легче попадает в дыхательные пути и клетки быстрее его производят. Южноафриканский штамм тоже быстрее распространяется, но, похоже, на него меньше действуют некоторые вакцины", – заметил специалист.

"В ЮАР этот вирус за 5-6 недель вытеснил все другие штаммы, значит, ситуация может измениться в худшую сторону", – прибавил он.

По словам Чаплинскаса, надо быстрее проводить вакцинацию, расширять тестирование.

"Больше всего беспокоит то, что много вакцины до сих пор не использовано, привита лишь треть жителей из группы риска", – заметил он.