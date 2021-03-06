Профессор о распространении вируса в Литве: ситуацию нельзя назвать ни хорошей, ни оптимистичной

"Трудно сказать, если обернуться назад, кажется, что и во время первого, и во время второго карантина было принято много своевременных, обоснованных и разумных решений. Но если оценивать не как эпидемиологу, то кажется, были два слабых места.

Второй карантин, возможно, надо было ввести раньше и в конце октября, перед долгими выходными, я думаю, уже нужны были более жесткие меры, может быть, это не дало бы разгореться такому очагу.

Второй момент - мы надеемся, что объяснение, коммуникация, рекомендации, будут услышаны обществом, и можно будет избежать жестких мер, но чувствовалось, что осенью мобильность людей не снижалась. Несмотря на рекомендации, люди пере второй волной были очень мобильны", – сказала профессор.

По словам Мицкене, не исключен и более мрачный сценарий в Литве - рост числа заболеваний.

"Я думаю, мы не можем исключить возможного роста количества больных. Мы слышим о новых штаммах, знаем, что британский штамм уже в Литве. Из опыта других стран мы знаем, что его распространение удваивается каждую неделю, также эта мутация распространяется быстрее. Это неблагоприятные обстоятельства для нас, мы все устали, это понятно, хочется каких-то послаблений, но при нынешних обстоятельствах, нужно реагировать своевременно, нужно продвигать вакцинацию, мы уже многому научились, ограничения могут быть более целенаправленными, чем прежде", – сказала врач.

"Такое масштабное ограничение не может продолжаться вечно. Для этого и собирают эпидемиологические данные, поэтому меры воздействия должны быть более целенаправленными", – продолжила она.

"Ситуацию нельзя назвать ни хорошей, ни оптимистичной", – сказала Мицкене.

По данным Департамента статистики, в разных районах Литвы вакцинация проходит более-менее равномерно: одной вакциной привиты 6-9%. Больше жителей привиты в курортных городах: в Бирштонасе - 15%, на косе – 13,7%, в Друскининкай – 11%, в Паланге – 10%.

Меньше всего жителей привиты в Шальчининкском районе - 3,4% и в Висагинасе - 4%.