В Литве уже фиксируют больше 2000 случаев ковида в день, ситуация ухудшается, а нежелающие прививаться по-прежнему могут сдать тест и получить "паспорт возможностей". По словам инфектолога Арвидаса Амброзайтиса, известно, что тестирование от болезни и заражения не спасает.

"Поэтому мы говорим о необходимости вакцинации. <..>. Надо ужесточить требования выдачи "паспорта возможностей". Его должны получать только те, кто переболел или привился. Я думаю тестирование - это поблажка для тех, кто злонамеренно не хочет прививаться и выполнять свой гражданский долг. Они тормозят борьбу с пандемией, в результате растет число новых случаев. Я думаю, это одна из причин, тогда в больницы попадает больше людей", – сказал он.

Профессор поддержал решение не платить за тестирование работников.

Амброзайтис также считает, что надо упразднить возможность получения "паспорта" после тестирования.

"Права индивида не должны быть выше интересов общества. Интересы общества, особенно в условиях чрезвычайной ситуации, или войны, имеют большее значение, чем так называемая свобода индивида", – убежден профессор.

"Паспорт возможностей" должен принести определенную пользу и плюсы переболевшим или привитым. Такой документ под разными названиями есть во всех странах Европы. Например, в Италии порядок намного жестче, ограничений там больше, он действует. Цена недостаточного числа привитых - большое количество больных и высокая смертность. Особенно в тех возрастных группах, где это особенно важно. Например, в группе старше 80 лет привиты всего 65%. А у этой группы самый большой риск заболевания и смерти", – сказал профессор, напомнив, что в Скандинавских странах в этой группе привиты 100%.

"Иногда нам говорят - вот в Скандинавии справились, а у нас - нет. Но это не вина министерства или экспертов, это позиция людей. В Литве 15% людей злостные противники вакцинации, 15% - сомневающиеся, а в Португалии, которая лидирует в мире по масштабам вакцинации, <...>, сомневаются всего 3%. Все зависит от менталитета общества. У нас много недоверия к власти, экспертам, ученым со времен советского времени и тоталитаризма, это определенные проблемы такого мышления", – сказал профессор.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что одобряет решение правительства не оплачивать тесты непривитым работникам.

"Наверное, пришел конец финансированию безответственности людей. Такое решение назрело. Видимо, будут те, кто будет противиться порядку, будет, возможно, тестироваться за свой счет. Но хочу заметить, что работников не хватает, поэтому работодатели, которым нужны люди, возможно, будут оплачивать тесты для них. В таком случае человек не почувствует бремени. Боюсь, как бы не было так, что кто-то будет дальше платить за таких людей, а они - не прививаться, так они будут получать зарплату, в рабочее время сдавать тесты, а привитые будут работать и получать ту же зарплату", – сказала она.

Амброзайтис заметил, что, по сравнению со скандинавскими пенсионерами, пенсионеры в Литве - больные люди, у них много хронических болезней.

"В Скандинавии люди сами заботятся о своем здоровье, не ждут, когда это сделают врачи. <...>. Поэтому у нас и смертность высокая", - считает профессор.

Амброзайтис считает, что маски должны были вернуть раньше. Он заметил, что в будущем маски во время холодного сезона должны стать нормой.

"Я считаю, что не надо вводить карантин, это большой удар по экономике и эмоциональному здоровью людей, образовательным учреждениям, я оптимист. Я считаю, что надо апеллировать к совести и гражданственности непривитых", – заметил он.