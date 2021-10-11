Профессор – о "паспорте возможностей": не у всех владельцев он работает

Чаплинскас заметил, что у некоторых привитых иммунитет вообще не формируется даже после вакцинации или же антитела быстро пропадают. Что в таком случае делать? Профессор рекомендует сдавать тесты.

"В данном случае тестирование дает больше пользы, чем факт вакцинации", – считает специалист по инфекционным заболеваниям.

"Статистика у нас сейчас работает хорошо. Но не эпидемиологический анализ. Не анализ причин, – сказал Чаплинскас и прибавил, что статистика неточная, если в ней отражен лишь факт попадания привитого в реанимацию. – Надо знать, сколько антител было у заболевшего, который попал в реанимацию. Каков его иммунный статус. Может, у него уже не было антител?"

Чаплинскас сказал, что важно, чтобы каждый человек знал свой иммунный статус, который показывают антитела. Однако он считает, что "паспорт возможностей" наряду с некоторыми дополнительными средствами может принести пользу.

"В определенных ситуациях "паспорт возможностей" можно сочетать с тестом на антигены, – сказал он, заметив, что, например, попасть в бары или ночные клубы должно быть сложнее, зато местонахождение там было бы более безопасным. – С "паспортом возможностей" и действующим в тот день ПЦР-тестом или тестом на антигены. А тест на антигены можно было бы сдавать перед входом в бар".

На вопрос, пойдет ли кто-нибудь в бары, если попасть в них будет так сложно, он ответил: "Все забыли уже дебаты о курении в барах, кафе и ресторанах. Говорили: пострадает бизнес, развалится, если мы запретим курение. Но на опыте других стран было ясно, что никто там не пострадал. Наоборот – стали приходить люди, которые не приходили из-за курящих. И тут может быть все так же".

Чаплинскас сказал, что люди сами могут выбирать себе безопасные места.

"В медицине вообще не бывает 100% гарантии, но наша задача – объяснить человеку, что каждый может сделать, чтобы снизить возможный риск заболеваемости", – сказал он.