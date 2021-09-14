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13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей". Профессор Литовского университета медицинских наук, эпидемиолог Миндаугас Станкунас сказал Delfi, что готов поспорить - никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей".
Mindaugas Stankūnas
Mindaugas Stankūnas
© DELFI / Domantas Pipas

"Я могу поспорить с вами, если бы мы провели опрос в правительстве Литвы, то ни один министр не был бы в восторге от "паспорта возможностей". Могу поспорить, правда, не знаю на что, может, на коллекцию банкнот", – сказал профессор.

Он сказал, что видел нестроение членов правительства, когда принималось это решение.

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"Я был участником заседаний независимых экспертов. Я видел, какие были настроения, видел, при принимают это решение, поскольку это необходимо. Я мог бы поспорить, что премьер с удовольствием отказалась бы от этого, равно как и министр экономики и инноваций", – сказал врач.

Профессор заверил, что Литву и Данию сравнивать нельзя, из-за разных масштабов вакцинации.

"В Дании в группе от 80 лет и старше все привиты на 100%. В Литве это вряд ли 60%. Разница огромная", – заметил Станкунас.

"Мы пока не можем поступать так, как делают датчане, пока нельзя сказать, что там будет все хорошо, но будем наблюдать за происходящим. И как только появиться хотя бы малейшая возможность, мы откажемся от "паспорта возможностей", – сказал Delfi эпидемиолог.

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