"Я могу поспорить с вами, если бы мы провели опрос в правительстве Литвы, то ни один министр не был бы в восторге от "паспорта возможностей". Могу поспорить, правда, не знаю на что, может, на коллекцию банкнот", – сказал профессор.
Он сказал, что видел нестроение членов правительства, когда принималось это решение.
"Я был участником заседаний независимых экспертов. Я видел, какие были настроения, видел, при принимают это решение, поскольку это необходимо. Я мог бы поспорить, что премьер с удовольствием отказалась бы от этого, равно как и министр экономики и инноваций", – сказал врач.
Профессор заверил, что Литву и Данию сравнивать нельзя, из-за разных масштабов вакцинации.
"В Дании в группе от 80 лет и старше все привиты на 100%. В Литве это вряд ли 60%. Разница огромная", – заметил Станкунас.
"Мы пока не можем поступать так, как делают датчане, пока нельзя сказать, что там будет все хорошо, но будем наблюдать за происходящим. И как только появиться хотя бы малейшая возможность, мы откажемся от "паспорта возможностей", – сказал Delfi эпидемиолог.
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