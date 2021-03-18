Чаплинскас сказал, что это решение нанесло вред не только вакцине AstraZenecа, но и другим вакцинам, а также самому процессу вакцинации.
"Я думаю - очень плохо, что в Литве с одной стороны поддались страху, боялись допустить ошибку, лишиться места. Поэтому и принято такое решение, названное одним журналистом "стадным принципом". Если все вокруг так делают, значит, и мы должны. Я думаю, что нанесен серьезный удар не только по вакцине AstraZeneca, но и вообще по вакцинации. С другой стороны – удар нанесен по управлению пандемией. Может, в будущем начнут сомневаться в связи с другими решениями", – сказал профессор.
Он подчеркнул, что образование тромбов - опасно.
"С самого начала создатели этой вакцины указали, что на 17 млн. доз зарегистрировали 37 случаев тромбоэмболии после вакцинации. Очень важно понять – это необязательно происходит из-за вакцинации. Если хотят и следят за безопасностью вакцины, регистрируют все возможные побочные эффекты. Если после прививки человек попадет в ДТП – всем понятно, что вряд ли виной тому была вакцина. А в данном случае образование сгустков крови - важный момент", – сказал специалист.
Чаплинскас заметил, что когда началась вакцинация, конечно, могли проявиться какие-то моменты.
"Вакцину испытывали на здоровых людях, поэтому такого после вакцинации не было. Когда вакцину начинают использовать массово - такое случается. Неизбежно после прививки с кем-то что-то может произойти", – сказал собеседник.
Он заметил, что скорее всего выяснится, что эти побочные эффекты просто совпали с вакцинацией по времени.
"Такой безответственный шаг как приостановка использования вакцины – и то, что после этого говорят, только вызывает еще больше сомнений, у людей, настроенных против вакцинации", – считает он.
Чаплинскас заверил, что образование сгустков крови - распространенное заболевание, поэтому неверный подход связывать это с вакцинацией.
"Ситуацию осложняет тот факт, что COVID–19 - это болезнь кровеносных сосудов, можно так сказать. Он повреждает кровеносные сосуды. Если у человека проблемы с системой кровообращения, то при коронавирусе у него часто бывают осложнения. Поэтому если люди решать, что прививка может вызвать такие осложнения, будут сделаны далекоидущие неверные выводы. Пока нет доказательств того, что вакцина это делает", – сказал он.
Собеседник считает, что из-за приостановки вакцинации вакциной AstraZenecа потеряют много времени.
"Неизвестно, удастся ли восстановить доверие в этом сезоне. Это одна сторона медали. Но одна из проблем в Литве - невозможность предусмотреть, что будет дальше, какими будут последствия, причины. Если вызвали сомнения в связи с вакциной, могут вызвать в связи с использованием масок. Мы понимаем, сколько нелогичных решений было связано с мобильностью", – перечислял проблемы Чаплинскас.
Он согласен с тем, что вакциной AstraZenecа сейчас должны прививаться все желающие.
"Надо снизить планку и разрешить вакцинацию тех, кто понимает необходимость и хочет прививаться", – сказал специалист, заметив, что сейчас вирус умнее человека, поэтому выигрывает в этой гонке.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: надо снизить планку и разрешить прививаться всем, кто этого хочет (19)
Литва и некоторые другие страны приостановили...
Парламент Литвы решит вопрос поправок в связи с обязательным тестированием на COVID-19 (10)
Парламент Литвы 18 марта планирует решать вопрос...
Коронавирус в Литве: 522 новых случая, скончались 10 человек (8)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая...
Йонас Милюковас. Эпидемии и вакцины. Оценка рисков. И при чем тут Екатерина II? (13)
Коронавирусная эпидемия не первая и, вероятно, не...
В прошлом году значительно выросли масштабы контрабанды алкоголя в Литве (6)
В 2020-м году значительно выросло количество...