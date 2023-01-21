Профессор Мажейкис: есть один нюанс, на который власть Путина пока не обращает внимания

Некоторые западные страны ожидали восстания после объявленной в России первой волны мобилизации, но страну покинула лишь часть мужчин этой страны. Профессор ВДУ Г. Мажейкис заявил, что восстания из-за возможной второй волны мобилизации точно не будет.

"Никаких социологических или иных признаков нет. Если посмотреть на итоги Первой мировой войны, то среди дезертиров с фронта возникло восстание. А таких дезертиров с фронта в настоящее время очень мало. Если они убегают, то не столько мобилизованные, сколько уголовники, головорезы, которые действительно не собираются устраивать никакой революции", — заверил Г. Мажейкис.

По его словам, в настоящее время нет никаких признаков того, что в России могут произойти какие-либо революции или крупные акции протеста.

Однако готовятся и другие сценарии, заявил Г. Мажейкис.

"К тому же, никакой новой мобилизации В. Путин в среду не объявлял, однако в Москве и Петербурге запретили не только собирать в одном месте более 20 человек, но и вернули дружинников, которые были в советское время, чтобы присматривать за улицами.

Понятно, кому нужен этот инструмент. Потому что уже давно ходят слухи, что когда мобилизация состоится в этот раз, что неизбежно с точки зрения логики войны, то она не будет нуждаться в отдельном приказе, имея в виду, что предыдущий приказ не был отменен. И только по приказу министра обороны Сергея Шойгу в любой день и втихаря. Но ходят слухи, что на этот раз возьмут людей не из провинции, а из Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал профессор ВДУ Г. Мажейкис.

По его словам, если мы не хотим большого сопротивления, необходимо сначала ввести репрессивные меры.

"Чтобы они не напали в знак протеста. И то, что сегодня было принято решение об усилении репрессий в Петербурге и Москве и недопущении любого протеста, показывает, что это очень серьезный шаг в этом направлении. Что именно в это время в городах будут проводиться большие мобилизационные акции", — сказал профессор ВДУ.

В этих российских городах тоже есть либералы и демократы, которые хотели бы протестовать. Однако есть еще одна группа, которую, по мнению Г. Мажейкиса, в Кремле должным образом не учитывают.

"Но те, кто уже изучал происходящее в Москве и Петербурге, могли заметить, что там тоже образовались большие группы профашистских, ультранационалистически настроенных русских со своими идеологами, своими лидерами. Которые тоже хотели бы активно вмешаться в эту войну. Есть один нюанс, на который правительство В. Путина, видимо, не обращает особого внимания.

Что все эти националисты, которые хотят задавить Украину, запад и США, это организованные группы, а не разрозненные группы, их гораздо меньше интересуют деньги. Во-вторых, они уже организованы и в этих городах достаточно ультранационалистических лидеров, которые чувствуют, что В. Путин слаб, слег, еле двигается.

И кто хотел бы расстрелять политических деятелей, получить какую-то выгоду. Может быть, мы увидим не то, что ожидаем - что русские будут выступать против войны, но и не то, что ожидает В. Путин - что москвичи и петербуржцы пойдут на войну, как ягнята", - сказал профессор Г. Мажейкис.

Он заявил, что таким поведением В. Путин "подливает керосин в огонь, который сам не умеет контролировать".