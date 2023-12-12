Профессор Каунасской клиники: 5-месячный младенец был убит еще до того, как его выбросили в окно

 
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Rimantas Kėvalas
Rimantas Kėvalas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Глава детского отделения Клайпедской клиники профессор Римантас Кевалас 11 декабря вечером в интервью на LRT сказал, что врачи не могли спасти жизнь 5-месячного младенца, выброшенного из окна в Клайпеде.

Он сказал, что младенца в больницу привезли в критическом состоянии.

"Я может сейчас уточню то, что уже говорил, что подтвердили судмедэксперты, – падение с первого этажа не могло привести к таким травмам. Ребенок был убит до того, как его выбросили", – сказал Кевалас.

Он заметил, что это был классический "синдром тряски младенца".

"Мать сказала, что попросила отца немного побыть с младенцем. <...>. Мама в это время готовила еду. Ребенка трясли, подвергали резкому встряхиванию, ударили о пол. Потом полчаса не давали войти врачам. И, наконец, выбросили в окно", – сказал на LRT Кевалас.

Напомним, что мужчину 1998 г.р. подозревают в том, что он 18 ноября выбросил из окна своего 5-месячного сына. Через несколько дней младенец скончался в больнице. Суд разрешил взять мужчину под стражу на 3 месяца.

В соответствии с УК ЛР, за убийство младенца грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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