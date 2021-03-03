Беспокойство во всем мире вызывают новые штаммы коронавируса. Их, по словам профессора, очень много.

Однако важно, насколько эти штаммы меняют актуальные для нас особенности самого вируса. Тут Усонис выделил три главных вопроса: меняет ли штамм возможности распространения вируса, меняет ли клиническое течение болезни и нет ли негативного влияния на действия вакцины.

Уже известно, что британский и южноафриканский штаммы распространяются быстрее. В связи с клиническими показаниями пока нет точных данных, все еще ведутся наблюдения. Нет конкретного ответа и на третий вопрос, о вакцинах.

Усонис заметил, что сейчас главное, чтобы люди поняли - "надо как можно скорее добиться больших масштабов вакцинации".

"Все очень устали от карантина. Карантин со всеми ограничениями сыграл свою роль, количество случаев, по сравнению с декабрьским показателем, снизилось. Дальнейшее течение болезни должно быть связано с вакцинацией общества", - сказал профессор.

Усонис критикует коммуникацию о важности вакцинации.

"Есть ведь Совет экспертов при правительстве, группа экспертов при Минздраве, есть независимая группа экспертов. Где они все? Они должны говорить каждый день, объяснять еще до доставки вакцины, отвечать на вопросы жителей. Это должны делать люди из этих групп экспертов, они формируют официальную политику. Я в их состав не вхожу", - сказал Усонис.

По его словам, из-за нехватки информации потом и слышатся новости - "люди боятся прививки, боятся температуры после нее".

"Но ведь так должно быть, читайте описание! Все приходящие вакцинироваться получают такую памятку. Там сказано - вакцинация это биологический процесс. После вакцинации может быть боль в месте укола, температура в течение 2-3 дней, небольшое ухудшение состояния в течение 2-3 дней. Людей важно информировать об этом", - сказал медик.

Он сказал, что процесс после вакцинации должен быть под контролем.

"Например, после вакцинации мне дали памятку, там сказано, если поднимется температура выше 38 градусов, выпейте парацетамол. Все просто. Если человек не получает эту информацию, то и небольшое повышение температуры пугает. Не должна температура повышаться до 40 градусов, как пишут в СМИ. Конечно, если поднимется такая, то и с сердцем будет плохо, и рот пересыхать будет, и голова будет болеть", - сказал Усонис.

Он сказал, что температура после вакцинации - совершенно нормальное явление, она показывает, что активизируется иммунитет. А активация иммунитета - это и есть цель вакцинации.

Тем, кто боится, что вакцина может что-то нарушить в организме пожилых людей, и они этого не перенесут, профессор рекомендует взглянуть на статистику смертности от коронавируса.

"Я все время работал инфектологом. За 50-летнюю практику я не помню другой такой инфекции, которая унесла бы за год жизни более 3000 человек. Ни менингококковая инфекция, ни дифтерит, не унес столько жизней. Такой у нас сейчас выбор. Я понимаю конкретного человека, который сталкивается с нежелательными реакциями после вакцинации, и ему все равно, была ли реакция у других. Но в моем окружении есть и 90-летние, которые хорошо перенесли вакцинацию", - сказал Усонис.

О том, что в Литве поступило больше 800 звонков о нежелательных эффектах после вакцинации он заметил, что все эти эффекты - уже были перечислены, о них предупреждают каждого, кто приходит на прививку, ничто за пределы нормы не выходит.