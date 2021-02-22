Профессор: это не новая волна, но с послаблениями надо повременить

Член совета экспертов, профессор Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене в интервью Delfi призвала не спешить.

"Я думаю, что нам еще рано паниковать. Конечно, сокращение числа новых случаев снизилось. Но я думаю, что это связано с уменьшением масштаба тестирования, реальная ситуация неясна", – сказала Каледене.

Вторая причина, по мнению профессора - усталость общества.

"Мы много слышим на разных уровнях, что уже все, никакие ограничения не нужны. А это неверная информация. Я думаю, люди устали от запретов, карантина, стали меньше беречь себя", – предположила профессор.

О графиках Департамента статистики она сказала так: "Появилась небольшая волна, она неблагоприятна для нас. Я думаю, что мы где-то неделю должны подождать, посмотреть, что будет в течение 14 дней. Как с ужесточением, так и с послаблением надо подождать. Будет страшно, если мы войдем в настоящую третью волну".

Другой эксперт Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что более точная информация о данной ситуации такая: есть большой риск третьей волны.

"Сокращение числа новых случаев замедлилось, значит - либо третья волна начинается, либо, если сказать точнее, риск третьей волны очень велик", – сказал ученый.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене 22 февраля сказала, что эти данные должны приостановить послабления.

"Появилось беспокойство в связи с темпом снижения числа больных, поэтому надо думать о своевременности послаблений", – сказала специалист.

По ее словам, на прошлой неделе мобильность жителей выросла и вернулась на докарантинный уровень.

"Все это совпадает с принятыми с понедельника послаблениями", – сказала Ашоклене.

"А это очень беспокоит", – продолжила она. По словам Ашоклене, пока нет повода для разговоров о третьей волне.

"О третьей волне говорить еще рано. Есть плохие сигналы. (…) Чем это закончится, сложно сказать. Начало ли это третьей волны или нам удастся этого избежать, говорить о третьей волне пока рано", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, послабление бизнеса приведет к изменениям в эпидемиологической ситуации в стране.

Она призвала на этой неделе следить за ситуацией и только потом принимать какие-то изменения в условиях карантина.

"Самое верное решение - на этой неделе оценить и посмотреть, как обстоят дела с ситуацией", – сказала Ашоклене.

По ее словам, Литва еще не достигла наименьшего показателя заболеваемости.