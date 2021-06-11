Об этом в фейсбуке сообщил профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас. Он новый показатель назвал "фантастическим".
"То, что происходит со статистикой COVID-19 - фантастика‼️ Литва за 4 дня "перелетела" из красной зоны C2 в C1 - розовую. До перехода в желтую остался один шаг. Совсем рядом и зеленая зона, которая недавно казалась чем-то недостижимым", – писал Станкунас.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 143,4 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,4%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 379 случаев COVID-19. От коронавируса в Литве скончались 4330 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8762 смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе подорожали услуги такси, машин не хватает даже в обычные дни (24)
Наступило лето, смягчаются условия карантина, жители...
Профессор: это фантастика - Литва совсем рядом с желтой зоной (11)
Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается....
Новая система в сфере торговли автомобилями от перекупщика не спасла (8)
В Литве с 1 мая 2021 года действует новая система продажи...
Министр экономики Литвы: может быть, после карантина необходимость в "паспорте возможностей" отпадет (17)
В Литве эпидемиологическая ситуация улучшается, все...
В Каунасе прошел сильный ливень и град ливень идет в Вильнюс
В пятницу в полдень в Каунасе прошел сильный град....