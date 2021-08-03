Говорят, что, быть может, осенью грозит еще одна волна коронавируса, а непривитых ждет карантин. Как все это будет выглядеть на деле, и насколько это реально, будет ли Литва "гореть", и будут ли переполнены больницы в передаче на "Тема на Delfi" прогнозировал вирусолог Саулюс Чаплинскас.

Профессор Чаплинскас сказал, что сейчас наблюдается своеобразная хрестоматийная борьба между вирусом и человеком: кто, кого обманет.

"Сущность вируса такова: нашел хозяина, новые клетки, которые могут его распространять, ими и пользуется. Вирусы мутируют, пытаются приспособиться. Штамм "дельта" показывает: вирус приспособился так, чтобы клетки его как можно быстрее распространяли. Если прошлые штаммы больше распространялись на уровне нижних дыхательных путей, то "дельту" больше всего распространяют наши клетки, расположенные в носу. Значит те, кто прикрывает маской только рот, вообще не понимают зачем все это нужно. К сожалению, есть прогнозы возможных мутаций в патогенетическую сторону – это было бы плохим известием. Хорошая весть - иммунитет формируется, действует и даже против вирусов. Только опять-таки, поскольку вирус стал хитрее, он может обманывать иммунную систему", – сказал вирусолог.

Чаплинскас считает, что привитые люди еще и будут вести себя осторожнее – поэтому большой нагрузки на больницы удастся избежать.

"И сейчас мы наблюдаем, что болеют более молодые люди, которые больше перемещаются, большинство из них - непривитые", - заметил профессор.

Он не сомневается, что по мере похолодания люди вернутся в помещения, а параллельно вирус вернется с новой силой. Поэтому нужна современная система вентиляции, о чем в Литве говорят очень мало. Важно также, чтобы люди знали о своем статусе, например, чтобы придя в ресторан, можно было узнать, все ли в нем привиты и т.д.

"Это снижение риска и управление им", – заметил профессор.

Несмотря на все призывы, привилась только половина жителей Литвы.

"Это очень рискованно и недальновидно. Карантин - временная отсрочка решения проблемы, чтобы выиграть время. Что мы хотим выиграть? Не слишком ли наивно ждать, что это заставит людей прививаться?", - спрашивает профессор.

Однако он считает, что важно ввести ограничения для некоторых групп общества - врачей, медсестер, воспитателей и учителей. Он напомнил, что этих людей прививали в первую очередь, хотя они могли работать удаленно, а полицейские оказались в хвосте, несмотря на контактную работу и невозможность работать удаленно.

Чаплинскас критиковал власть за невозможность сказать, что нас ждет в будущем.

"Введение карантина по количеству больных или пациентов в больницах- прошлое, сейчас надо считать серьезных больных в реанимациях", – предложил Чаплинскас.

По его словам, запреты уже не действуют.

Чаплинскас не сомневается, что пора прививать третьей дозой больных, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Он напомнил и о пользе смешивания вакцин.