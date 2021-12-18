По словам Чаплинскаса, произошло то, что уже прогнозировалось – коронавирус продолжает мутировать.

"Сейчас он получил такие качества, что распространяется везде и одновременно. Похоже, что сейчас это самый быстро распространяющийся вирус. Вспомните, кто из нас не болел ветрянкой, корью, свинкой? Этот вирус распространяется еще быстрее, чем выше перечисленные вирусы. Это значит, что рано или поздно, каждый из нас с ним столкнется", – сказал собеседник Delfi.

По его словам, главное, чтобы это столкновение принесло как можно меньше вреда. Первое - надо стараться сделать так, чтобы получить как можно меньше частиц вируса. Значит, надо избегать закрытых помещений, в которых собирается много людей. Если этого не избежать, надо надевать маски, респираторы. Если мы уже получили вирус, главное, чтобы иммунная система с ним справилась.

"Если будет достаточно нейтрализующих вирус антител, он не будет размножаться в органах дыхания. Благодаря этому человек не заразит других и не заболеет сам. Если антител не хватит, но человек уже сталкивался с вирусом, болел или привился, то подключаться клетки иммунной памяти", – сказал профессор. По его словам, в зависимости от количества этих клеток человек будет болеть недолго или же вообще не будет никаких симптомов.

По словам Чаплинскаса, сейчас точно известно, что "омикрон" распространяется быстрее, чем другие штаммы. "Другой вопрос - насколько он опаснее. Похоже, что течение болезни не такое тяжелое. Но если будет много больных, начинается холодный период, "омикрон" плюс грипп, праздничные посиделки - это может привести к большому росту числа заболевших", – сказал собеседник.

Пока еще нет много информации из разных стран о том, как действует вакцина при распространении "омикрона". Однако в некоторых лабораториях исследования уже проведены. Было замечено, что через полгода после двух вакцин, нейтрализующее действие антител равно 0. Но те люди, которые привились третьей дозой Pfizer через две недели получают 58% защиту, а через две недели после Moderna и Pfizer – 78%. Спустя 3 месяца, эффективность уже снижается, но остается", – сказал профессор, заметив, что надо отбросить предрассудки и обязательно прививаться, особенно тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Даже если антитела есть, лучше привиться бустерной дозой. По словам профессора очень опасно не прививаться в зимний период. Весной можно было бы подождать, но зимой - нельзя.

По словам Чаплинскаса, ученые уже пытаются модифицировать вакцину под "омикрон", также работают над лекарствами от COVID-19. Однако на это потребуется время, вакцина должна пройти испытания.

"Что касается лекарств, они будут менее эффективны, если человек вовремя не обратится и не начнет их принимать", – сказал собеседник.

Чаплинскас сказал, что новые вирусы со временем становятся более заразными, но зато менее смертельными. Профессор сказал, что тут важно и поведение людей, чем больше будет людей с иммунитетом и чем меньше людей с слабевшим иммунитетом из-за СПИДа и других болезней, тем меньше вероятности, что вирус приобретен "более злую форму".

"Скорее всего, мы идем к тому, что прогнозировали изначально. Когда вирус был обнаружен в Китае, были разработаны 4 сценария. По четвертому - он станет всемирной пандемией. Пока люди не приспособятся к нему, больше больных будет в холодное время года. Позже люди получат иммунитет, и мы будем жить с этим вирусом как с другими простудными вирусами", – сказал профессор.

Он предупредил, что в праздники даже при самых незначительных симптомах простуды надо оставаться дома. Кроме того, перед тем как идти в гости важно сделать быстрый тест на антигены.

"Широкое распространение "омикрон" в Литве получит в январе. Одни запреты не помогут, люди не могут все время сидеть в страхе. Любые запреты - отсрочка проблемы. Раньше или позже мы столкнемся с вирусом, это значит, что надо научиться с этим жить и соблюдать больше осторожности", – сказал профессор.