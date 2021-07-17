О возможные сценариях коронавируса С. Чаплинскас написал в пятницу в своем Facebook.

"Жизнь с вирусом - это один из четырех возможных сценариев пандемии, обсуждаемый учеными всего мира. В таком сценарии жизни с вирусом вакцинация ограничивает распространение SARS-CoV-2, и вирус становится менее патогенным, вызывающим симптомы, похожие на простуду", - описал профессор первый сценарий.

Второй возможный сценарий, по мнению С. Чаплинскаса, - это большой "пожар".

"При низких показателях вакцинации и появлении все большего количества видов SARS-CoV-2, вирус продолжает распространяться, вызывая болезнь COVID-19 и другие проблемы", - прокомментировал эксперт.

"Третий сценарий заключается в том, что некоторые страны могут ограничить распространение SARS-CoV-2, а коронавирус будет распространяться только в небольших нишах людей, которые не привиты, как корь в Литве", - продолжил вирусолог.

А в четвертом возможном сценарии С. Чаплинскас назвал полное уничтожение вируса.

"Но в глобальном масштабе, с точки зрения вирусов, пока удалось ликвидировать только оспу, а другое вирусное заболевание - полиомиелит - все еще находится на грани глобальной ликвидации", - отметил он.

С. Чаплинскас также подчеркнул, что окончание пандемии не обязательно означает прекращение распространения COVID-19.

"Уже стало ясно, что SARS-CoV-2 приспосабливается (адаптируется к новым условиям) легче, чем другие коронавирусы, и не требует четкой сезонной картины распространения, как другие респираторные вирусы. Кроме того, SARS-CoV-2 по своей природе "скользкий" - он может инфицировать других, приобретая мутации, которые способствуют его распространению среди людей.

Это могло произойти, когда вирусная мутация, которая не поддавалась вакцинации, была обнаружена в инфицированных норках в Дании. В результате были уничтожены миллионы норок.

Следует отметить, что распространение вирусов среди бессимптомных людей затрудняет предотвращение вспышек заболеваний, и нет никаких сомнений в том, что это и дальше будет проблемой", - продолжил эксперт.

Есть вопросы без ответов

Однако, как подчеркнул Чаплинскас, все еще остаются без ответа вопросы, которые позволили бы определить наиболее вероятный коронавирусный сценарий.

"Наиболее вероятный сценарий жизни с вирусом - с постоянными "пожарами". Коронавирус станет сезонным, люди будут болеть, некоторые - тяжело, вероятно, некоторые жизни не удастся спасти, т.е. все будет развиваться так же, как и в случае гриппа", - сказал профессор.

Он также отметил, что важно не только сколько, но и кто вакцинирован.

"Тот факт, что ослабленная иммунная система способствует вирусным мутациям, не нов и может быть проиллюстрирован примером: в литературе описывается, что длительная инфекция COVID-19 длилась 216 дней у ВИЧ-инфицированной женщины, а вирус SARS-CoV-2 мутировал в ее организме более 30 раз.

Вакцинация людей, которые имеют много контактов и регулярно контактируют с людьми вне дома, может снизить уровень новых заражений. Вакцинируя большинство уязвимых людей и молодых людей с небольшим количеством контактов, мы не сможем победить пандемию", - пояснил вирусолог.

Каждому нужно будет знать свой статус COVID-19

По словам С. Чаплинскаса, очень важно привиться двумя дозами вакцины, а затем пройти ревакцинацию.

"В контексте пандемии коронавируса жизнь в новой реальности неизбежно будет иметь прямую связь с санитарной грамотностью населения, а это означает, что в будущем необходимо будет знать свой статус COVID - сталкивались ли вы с вирусом? Переболели? Привиты? Сделали тест? Только это позволит нам преодолеть вызовы пандемии, а может быть, даже через несколько лет преодолеть ее полностью", - добавил С. Чаплинскас.