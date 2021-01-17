Профессор Чаплинскас: не поддерживаю предложение продлить карантин до апреля

"НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ распространенные в публичном пространстве предложения продлить карантин до апреля!, - написал он, представив свои аргументы:
* Я уже сейчас не вижу реального основания для ограничений передвижения между муниципалитетами.
* На мой взгляд, работу детских садов нужно возобновить как можно скорее. В них я предлагаю немедленно применить непрерывное профилактическое обследование персонала и только при выявлении положительного случая следует принять решение о временном карантине для группы, а не для всего садика.
* Я также предлагаю обновить деятельность начальных школ, применяя аналогичное профилактическое тестирование.
* Уже сейчас нет причин закрывать малый бизнес. Их можно открывать, особенно те, которые могут обеспечить соблюдение необходимых требований безопасности (например, салоны красоты, небольшие магазины и т. д.).
* Будущее - это "новая реальность", которая требует новых инструментов для адаптации, и существует острая необходимость в разработке и запуске программы профилактического тестирования, финансируемой государством.
Такая программа станет ключевым инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией во всех странах, даже посредством вакцинации (а не карантина).
* Однако обществу не хватает экспертной оценки реальной ситуации, поэтому было бы целесообразно начать подготовку периодических национальных отчетов об оценке рисков и сделать их доступными для общественности, а не просто представлять цифры, таблицы и графики без экспертных заключений и рекомендаций.
Такие отчеты об оценке риска в Скандинавии и других странах странах готовятся национальными институтами общественного здравоохранения. В Литве составителем таких отчетов может быть учреждение Министерства здравоохранения, Институт гигиены, в котором находится Научно-исследовательский центр общественного здравоохранения, или Институт общественного здравоохранения Вильнюсского университета".
Delfi напоминает, что премьер-министр Ингрида Шимоните в среду после заседания правительства заявила, что после 31 января срок действия всех ограничений не истечет.
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