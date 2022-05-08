Корь словно стирает иммунную систему

По словам профессора, мы никогда не знаем, когда может произойти вспышка. Об этом предупреждает и ВОЗ.

"Заболеваемость корью увеличилась на 80%. Если сравнить прошлый год и январь-февраль этого года, то в мире зарегистрировано уже 17 тысяч случаев кори, тогда как годом ранее - всего более 9 тысяч. ВОЗ предоставила интересное сравнение — с канарейкой в ​​угольной шахте. Еще в 19 веке было замечено, что канарейки очень чувствительны к изменениям токсичности воздуха. Поэтому, запустив канареек в угольную шахту, позволило бы раньше обнаружить опасность и спасти жизни.

Корь — опасное заболевание само по себе, но оно также показывает, что может быть больше вспышек других заболеваний, управляемых вакцинами", — сказал собеседник.

Профессор С. Чаплинскас напомнил, что, когда в мире начали массово вакцинировать против кори, было замечено значительное снижение других заболеваний у детей. Сначала было неясно, почему так происходит, но позже исследователи обнаружили, что корь, похоже, стирает иммунную систему.

"Когда мышей заражали корью, весь ранее приобретенный в результате вакцинации иммунитет исчезал. Иммунная память стиралась", — сказал собеседник.

Тяжелее всего болеют дети до 2 лет

Многие европейские страны достигли показателя в 95% привитых от кори детей, так что о болезни можно было вообще забыть. Однако в странах с более плохими условиями жизни этого добиться не удалось. Теперь, когда только 88 процентов получают первую дозу и менее 80 процентов получают вторую, появилась ниша, которая может провоцировать быстрое заражение и распространение вируса.

У 95% людей, не имеющих иммунитета и столкнувшихся с корью, заболевают. Из 1000 заболевших умирает один человек.

"Наиболее тяжело болеют дети до 2 лет, затем взрослые старше 20 лет. Хотя представители каждой возрастной группы могут заразиться. Естественно, что чем человек старше, тем более слабый у него иммунитет, сопутствующие заболевания, болезнь может протекать тяжело", — сказал профессор.

Корь, лихорадка, воспаление дыхательных путей, слизистых оболочек, возможна тошнота, рвота и, конечно же, сыпь. При развитии осложнений могут возникнуть пневмония и энцефалит.

Пока не появилась вакцина против кори, от этого заболевания детей умирало больше, чем от любого другого. Теперь заболевание можно контролировать с помощью вакцинации.

Антитела к кори можно проверить

Профессор говорит, что у переболевших действительно есть иммунитет к болезни. Если человек получил 2 дозы вакцины в детстве, высока вероятность того, что иммунитет также выработается, если только вакцины не были низкого качества.

Однако, если человек не знает об уровне своей иммунизации, достаточно сдать анализ на антитела к болезни.

Профессор предполагает, что несколько аспектов могли способствовать снижению числа привитых от кори. В частности, во время пандемии коронавируса было распространено много дезинформации о вакцинах, и некоторые стали бояться и отвергать вакцинацию в принципе.

"Еще одна причина - мы слишком долго были заперты, дети не посещали учебные заведения, это сказалось на их психологическом и физическом здоровье. Хотя программы вакцинации не прекращались, некоторые родители избегали посещения медицинских учреждений, возможно, потому они не прививали своих детей. Национальному центру общественного здравоохранения теперь необходимо предпринять немедленные действия по продвижению вакцинации.

В противном случае у нас может возникнуть проблема и с корью, и с коронавирусом, который вернется осенью. Кстати, с помощью вакцин удалось справиться только с одной пандемией — оспы. Со всеми остальными мы научились жить", — сказал профессор С. Чаплинскас.

Если вы хотите привить своих детей или вакцинироваться самостоятельно, вам следует сначала обратиться к своему семейному врачу. Детей прививают с 2 лет, позже - до школы. Для выработки иммунитета требуется 2 дозы. Если мать привита или переболела, она передаст часть защиты ребенку при грудном вскармливании в течение первых месяцев жизни.