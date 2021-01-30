Спешка приводит к ошибкам

Превышение скорость, нетрезвые водители, незнание ПДД – вот самые большие проблемы. Однако бывают и другие опасности. Специалист отмечает спешку, люди, которые спешат, превышают безопасную скорость.

"Наблюдая за водителями на дорогах, я часто вижу не нехватку компетентности, а проблему с планированием времени. Когда мы спешим, неизбежно совершаем ошибки", – сказал опытный гонщик Рокас Маркявичюс.

По его словам, достаточно выехать на 5 минут раньше, чтобы вовремя приехать, куда надо.

"Если за окном мороз, еще 5 минут надо на чистку стекол машины. Если идет снег - 10 минут, чтобы почистить машину. Надо не забывать, что по скользкой дороге ехать придется медленнее", – сказал Маркявичюс.

Посторонняя деятельность за рулем

"Часто водители за рулем занимаются посторонними делами. Например, едят, пользуются телефонами, читают смс-ки, пишут их, женщины поправляют макияж", – заметил Маркявичюс.

Иногда внимание водителя отвлекают домашние животные в салоне, некоторые люди ездят с ними на коленях. Отвлекает водителя и активное общение с пассажирами.

Важно понимать, что в случае экстремальной ситуации, кофе или бутерброд в руке может стать решающим фактором, который замедлит реакцию водителя, помешает повернуть руль.

Часто люди думают, что вождение - это не работа. Для многих вождение - рутина, и не все оценивают опасности. По словам Маркявичюса, если человек за рулем занимается посторонними вещами - это не только признак безответственности.

"Как говорил известный гонщик Formulа–1 Айртон Сенна: "Мы не хотели бы, чтобы водители вели себя легкомысленно, когда через дорогу переходят наши дети". Но разве сами вы так не поступаете?".

Есть положительные перемены

По мнению Маркявичюса, в последнее время, особенно с началом карантина, наблюдается немало перемен – водители стали терпимее, стало меньше лихачей.

"Но стало больше отдельных случаев лихачества, когда со свистом срываются с места на перекрестке или поворачивают на высокой скорости. Несколько дней назад я видел, как молодой человек на огромной скорости промчался по проспекту Гедиминаса. Такое часто встречалось в темные 1990–2000 гг, в последнее время наблюдается реже. По сути культура вождения улучшается", – сказал он.

По его словам, литовские водители становятся ближе к западным - думают о других участниках движения.

"10 лет назад большая часть клиентов приезжала к нам погонять, а сейчас абсолютное большинство приезжает, чтобы совершенствовать навыки вождения и подготовиться к возможным опасностям. Если каждый из нас будет думать о том, что всем вместе легче добраться до цели, так и будет, только усилия должны прилагать все", – сказал Маркявичюс.

Спешка, еда, мобильный телефон, кофе и любая другая посторонняя деятельность, отвлекающая водителя, – самое плохое, что может сделать водитель. Только осознавая, к чему это приведет, можно чувствовать себя на дороге в большей безопасности. Очень важно за рулем не расслабляться. Надо понимать, что посторонняя деятельность может погубить и водителя и пассажиров.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГК Литовская дирекция автомобильных дорог.