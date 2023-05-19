Проект для одиноких пожилых людей: для профилактики психического здоровья – музеи и культурные инициативы

Пилотный проект инициативы социального рецепта будет реализован в Каунасском городском, Шяуляйском городском, Вильнюсском городском и Клайпедском районном самоуправлениях. В следующем году, в зависимости от результатов проекта, планируется расширить инициативу на другие муниципалитеты страны.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, этот проект уже опробован и утвержден в других странах.

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"Я чувствую, как с этим проектом в Литву приходит скандинавский, западный, свежий воздух, потому что это не нами придуманный проект – это проект, который дает отличные результаты в других странах", - сказал А. Дулькис на презентации проекта.

Министр здравоохранения также отметил, что при запуске такого проекта установлено, что пожилые люди в Литве являются одними из самых пессимистичных и одиноких в Европе.

"Если человек одинок, он не видит другого выхода, только вредные привычки, суицид, а иногда человеку нужно совсем немного, когда появляются первые признаки тревожности, легкой депрессии", - сказал А. Дулькис.

"Важно услышать, что говорит Минздрав, потому что, как мы уже упоминали, у нас есть много хороших инициатив, мы знаем, что культура может многое сделать для улучшения благосостояния общества", - реагируя на слова А. Дулькиса, сказал министр культуры Симонас Кайрис.

"(...) Культура – это не какой-то закрытый сектор, который нужно только администрировать. Культура – это большая ценность, и использование потенциала культуры – одна из таких больших задач", - добавил он.

Сообщается, что в пилотном проекте участвуют подведомственные Министерству культуры учреждения – библиотеки, музеи, учреждения сценического искусства, которые предложат более 50 различных культурных мероприятий, деятельностей и образовательных программ, адаптированных для пожилых людей.

Также в следующем году к проекту планируется привлечь все учреждения культуры, работающие в негосударственном секторе.

По словам организаторов проекта, проект предназначен для людей пенсионного возраста, зарегистрироваться для участия в программе можно самостоятельно, онлайн, или во время визита в этом может помочь семейный врач.

При заполнении анкеты необходимо будет указать муниципалитет проживания пенсионера, чтобы именно в этом муниципалитете ему могли быть предложены учреждения культуры, участвующие в социальном проекте.

Участие в мероприятиях Инициативы социального рецепта для пожилых людей бесплатное.