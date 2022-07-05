Продукты в Литве подорожали на 30%: осенью торговцев ждет нелегкое время

По данным "Евростата", в еврозоне годовой рост на продукты и безалкогольные напитки составил 8.9%. По сравнению с маем, продукты подорожали на 1,1%.

Чепкаускас сказал, что литовцы могут только мечтать о таком показателе. По его мнению, в июне рост цен будет давно невиданной высоты.

"Думаю, годовой рост составит 30%. <…> Такого давно уже не было", – сказал он.

Согласно данным Департамента статистики, в январе годовой рост цен на продукты и безалкогольные напитки составил 11,8%, в феврале – 14,7%, а в марте 17,1%, в апреле этот показатель превысил 20% и составил 21,7%, а в мае - 24,8%.

Пока официальных данных за июнь нет, но известно, что в июне молоко, молочные продукты, сыр и яйца подорожали на 42,7%, мясо и изделия из него – на 20,6%, овощи – на 37,4%, хлеб и мучные изделия – 29,7%.

Чепкаускас заметил, что это показывает, что цены увеличились на 30%, это показал анализ цен корзины самых дешевых продуктов.

"На уровень цен повлияло сильное подорожание подсолнечного масла и зерна, отсюда подорожание хлеба, макарон. Кроме того, значение имело и подорожание молочных продуктов", – сказал он.

По словам Чепкаускаса, в Польше общегодовая инфляция в июне также была высокой и составила 15,6%.

"Думаю, это результат снижения НДС, акцизы и др. С другой стороны, я убежден в непрофессиональности наших торговых сетей и приведу пример. Есть такие макароны, которые любят студенты - их заливают кипятком и едят. До войны они стоили 23 цента. Их привозили из Украины, России и т.д. Сейчас такая же продукция стоит 55-69 центов, поскольку украинских и российских не осталось.

Торговые сети не искали новые рынки. Я провел социальный эксперимент - выслал нескольким производителям запросы с предложением импортировать этот товар. В результате он стоил бы 40-49 центов. Значит, сети не ищут другие рынки", – сказал Чепкаускас.

Он считает, что осенью оборот торговцев уменьшится, а розничная торговля уменьшится на 10%.

"Посмотрим, кто это быстрее почувствует, люди или власть", – сказал он.

Чепкаускас считает, что в июле рост цен не должен быть таким высоким, хотя инфляция еще будет расти, но продукты не должны быстро дорожать.