"Продовольственный банк": в этом году удалось спасти от уничтожения рекордное количество продуктов питания

"Больше всего на увеличение количества спасенных продуктов питания влияет усилившееся партнерство "Продовольственного банка" с литовскими фермерами", – сказал руководитель организации Симонас Гурявичюс.
По его словам, объем фруктов и овощей, получаемых в фермерских хозяйствах, вырос более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Как показало исследование, проведенное по заказу Министерства сельского хозяйства, в Литве ежегодная потеря продуктов питания составляет 393,8 тонны. Больше всего – 61% – выбрасывают в домохозяйствах, за ними следуют сельское хозяйство (21%), торговля (12%).
Количество пищевых отходов в мире достигает 1,3 млрд тонн в год, что составляет около трети всей пищевой продукции, производимой и выращиваемой ежегодно.
"Продовольственный банк" в прошлом году сохранил 6193 тонны пригодных к употреблению продуктов питания и уже много лет является европейским лидером по количеству сохраненных продуктов питания на душу населения.