"Продовольственный банк": в этом году удалось спасти от уничтожения рекордное количество продуктов питания

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Фонд благотворительности и поддержки "Продовольственный банк" сообщает, что за последние восемь месяцев в Литве удалось спасти от уничтожения 4790 тонн продуктов питания, что по сравнению с предыдущим годом является рекордным количеством.

"Больше всего на увеличение количества спасенных продуктов питания влияет усилившееся партнерство "Продовольственного банка" с литовскими фермерами", – сказал руководитель организации Симонас Гурявичюс.

По его словам, объем фруктов и овощей, получаемых в фермерских хозяйствах, вырос более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как показало исследование, проведенное по заказу Министерства сельского хозяйства, в Литве ежегодная потеря продуктов питания составляет 393,8 тонны. Больше всего – 61% – выбрасывают в домохозяйствах, за ними следуют сельское хозяйство (21%), торговля (12%).

Количество пищевых отходов в мире достигает 1,3 млрд тонн в год, что составляет около трети всей пищевой продукции, производимой и выращиваемой ежегодно.

"Продовольственный банк" в прошлом году сохранил 6193 тонны пригодных к употреблению продуктов питания и уже много лет является европейским лидером по количеству сохраненных продуктов питания на душу населения.

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