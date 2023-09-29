"Продовольственный банк": в этом году удалось спасти от уничтожения рекордное количество продуктов питания

"Больше всего на увеличение количества спасенных продуктов питания влияет усилившееся партнерство "Продовольственного банка" с литовскими фермерами", – сказал руководитель организации Симонас Гурявичюс.

По его словам, объем фруктов и овощей, получаемых в фермерских хозяйствах, вырос более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как показало исследование, проведенное по заказу Министерства сельского хозяйства, в Литве ежегодная потеря продуктов питания составляет 393,8 тонны. Больше всего – 61% – выбрасывают в домохозяйствах, за ними следуют сельское хозяйство (21%), торговля (12%).

Количество пищевых отходов в мире достигает 1,3 млрд тонн в год, что составляет около трети всей пищевой продукции, производимой и выращиваемой ежегодно.