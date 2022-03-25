"Пожертвования продуктов питания во время этой акции очень нужны. Мы очень просим людей не оставаться равнодушными и помочь по мере возможностей, так как у неправительственных организаций запасы продовольствия с длительным сроком годности иссякли, а число получателей помощи еще растет. Прогнозируется, что оно может вырасти и вдвое", - сказал директор "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.
По его словам, из-за стремительного роста цен становится больше людей, которые просят помощи продуктами питания.
"Также вероятно, что вскоре к 143 тыс. постоянно получающих помощь продуктами питания жителям Литвы присоединятся и украинские беженцы, которые в силу разных причин не смогут работать - среди прибывших есть и люди с недугами, пенсионеры, многодетные семьи. Поэтому продукты питания, которые будут пожертвованы во время предстоящей 25-26 марта акции "Продовольственного банка", становятся жизненно важными для десятков тысяч людей", - сказал Гурявичюс.
Пожертвовать продукты питания с длительным сроком годности можно будет в 69 городах Литвы в пятницу и субботу.
Фонд благотворительности и поддержки "Продовольственный банк" уже раздал украинцам в Литве более 26 тыс. продовольственных пакетов, отправил в Украину 17 фургонов с водой, мукой, консервами, кашами, сладостями, детским питанием, кормом для животных.
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