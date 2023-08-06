06 августа 2023 г. 11:24

Продолжение жуткой истории в Молетском районе – после трагического взрыва обнаружен арсенал оружия

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT
В минувшую пятницу в деревне Арнёняй I прогремел взрыв, унесший жизни двоих молодых мужчин, трений молодой человек получил серьезные ранения. Подозревают, что несчастье произошло, когда молодые люди выгружали снаряды из машины. В субботу утром на месте происшествия продолжали работать саперы.

5 августа, в 12 ч. поступило сообщение о том, что в Молетском районе, в деревне Арнёняй I, на ул. Жвяю, во дворе многоквартирного дома обнаружен предмет, похожий на мину. Его обнаружили около беседки.

На место выехали саперы антитеррористической группы "Арас". Они нашли пулеметную обойму, учебный артиллерийский снаряд, взрывчатку и два оружейных ствола.

Полиция собрала материалы для расследования по факту нелегального хранения оружия, взрывчатки.

Напомним, что в минувшую пятницу в этой же деревне на ул. Ужпрудес, во дворе дома произошел сильный взрыв, унесший жизни двоих человек, третий пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Надеются, что о трагедии получат больше информации, когда врачи разрешат поговорить с пострадавшим (2004 г.р.).

Саперы на месте происшествия нашли и другие снаряды. Начато расследование по факту нелегального хранения взрывчатых веществ.

Обстоятельства происшествия выясняют криминалисты.

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