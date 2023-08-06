Продолжение жуткой истории в Молетском районе – после трагического взрыва обнаружен арсенал оружия

5 августа, в 12 ч. поступило сообщение о том, что в Молетском районе, в деревне Арнёняй I, на ул. Жвяю, во дворе многоквартирного дома обнаружен предмет, похожий на мину. Его обнаружили около беседки.

На место выехали саперы антитеррористической группы "Арас". Они нашли пулеметную обойму, учебный артиллерийский снаряд, взрывчатку и два оружейных ствола.

Полиция собрала материалы для расследования по факту нелегального хранения оружия, взрывчатки.

Напомним, что в минувшую пятницу в этой же деревне на ул. Ужпрудес, во дворе дома произошел сильный взрыв, унесший жизни двоих человек, третий пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Надеются, что о трагедии получат больше информации, когда врачи разрешат поговорить с пострадавшим (2004 г.р.).

Саперы на месте происшествия нашли и другие снаряды. Начато расследование по факту нелегального хранения взрывчатых веществ.