2024.08.04 15:26

Продолжаются поиски выпавшего из байдарки молодого человека – близкие просят о помощи

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В пятницу, 2 августа, пожарные-спасатели спешили в Акмянский район. Сообщалось о том, что в реке Вента мог утонуть молодой мужчина. Пропавший до сих пор не найден.

По данным полиции, сообщение о выпавшем из байдарки мужчине поступило 2 августа, в 14.20 ч.

Сообщалось, что в Акмянском районе, в деревне Пагаме, из байдарки в воду реки Вента упал молодой человек 1994 г.р.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция, однако мужчину не удалось найти.

В воскресенье представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что пропавший до сих пор не найден.

В воскресенье водолазы продолжали поиски мужчины – с 9.30 ч. они проверяли реку Вента и водоем, в который она впадает.

В социальной сети Facebook о помощи просят близкие пропавшего.

В субботу и в воскресенье близкие мужчины просили присоединиться к поискам. В воскресенье рано утром волонтеры на байдарках и лодках пустились на поиски по реке Вента. Другие люди осматривают сушу.

Близкие пропавшего сообщили, что нужны люди, которые знакомы с окрестностями, ориентируются в лесу.

Портал tv3.lt поделился информацией о том, что спасательный жилет мужчины был найден в 1-2 км от места происшествия.

Близкие надеются, что мужчина выбрался из реки, но заблудился в лесу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии