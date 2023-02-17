Продолжаются поиски пропавшего почти две недели назад 15-летнего подростка

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) в четверг вечером была объявлена регистрация волонтеров для участия в поисках в пятницу и в выходные дни.

"В четверг по реке Нерис плавали на байдарках, на лодке. Пожарные-спасатели использовали сонар. Прочесали большую территорию на суше. В том месте, где Миколаса видели в последний раз, развесили объявления - ищут очевидцев. Пока никакой новой информации у нас нет", – было сказано в группе.

В пятницу продолжаются поиски с участием волонтеров.

"Ничто не меняется, продолжаем самостоятельные поиски. https://tinyurl.com/paieskos-forma

Индивидуальные поиски в следующих сегментах https://tinyurl.com/registracija-zonos

Ищем:

ОПЫТНЫХ людей на выходные, которые могут плавать по реке на лодках и байдарках, могут быть как со своими лодками, так и без. Если вы можете помочь, обращайтесь к Андрюсу Балчюнасу.

Собираем команду для поиска с использованием ВОДНЫХ ДРОНОВ и СОНАРОВ. Обращайтесь к Дангуоле Кикутите.

Собираем команды для поиска в ВЫХОДНЫЕ ДНИ, связывайтесь напрямую с Нерингой Буткуте. В сообщении укажите, в какой из дней вы можете участвовать в поиске, сколько человек будет участвовать, укажите номер телефона. Поиск на суше - также непростое дело, рекомендуем качественную обувь, кошки для обуви, ледоступы (если есть), оцените свою физическую подготовку", – сказано в группе.

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.

Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке. Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

Мама пропавшего Ева уже рассказывала Delfi, что появились двое очевидцев, – они видели и слышали на берегу Нерис, на ул. Вилейшё, под Жирмунайским мостом, компанию молодых людей.