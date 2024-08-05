Продолжаются поиски мужчины, пропавшего на реке Венте

По данным полиции, сообщение о выпавшем из байдарки мужчине поступило 2 августа, в 14.20 ч.
Сообщалось, что в Акмянском районе, в деревне Пагаме, из байдарки в воду реки Вента упал молодой человек 1994 г.р.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция, однако мужчину не удалось найти.
В воскресенье представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что пропавший до сих пор не найден, водолазы продолжали поиски мужчины – с 9.30 ч. они проверяли реку Вента и водоем, в который она впадает.
В социальной сети Facebook о помощи просят близкие пропавшего. Близкие мужчины просили присоединиться к поискам.
Полиция поделилась информацией о том, что спасательный жилет мужчины был найден в 2 км от места происшествия. Близкие надеются, что мужчина выбрался из реки, но заблудился в лесу.
Полиция информировала Delfi, что поиски осложнены тем, что в реке значительно поднялся уровень воды. Сейчас проверяют территорию от деревни Папиле до границы с Латвией.
В понедельник ведутся интенсивные поиски: подняты дроны, на реке поиски ведут водолазы, полиция ищет пропавшего на суше в Акмянском и Мажейкяйском районах.
За помощью обратились и к латвийским пограничникам.
Если погодные условия позволят, член „Акмянского аэроклуба“ пролетит над районом поиска на параплане.
По данным полиции, в поисках активно участвуют близкие пропавшего – они собрали группу людей и ведут самостоятельные поиски - с помощью дрона, с лодки и на суше.
Полиция просит рыбаков в этом районе сообщить, если они заметят что-то необычное.