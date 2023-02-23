Продолжается расследование в связи с контрабандой удобрений: задержаны двое подозреваемых и 3000 тонн карбамида

Расследование возглавляет прокурор Клайпедской окружной прокуратуры.

В пресс-релизе таможни сказано, что раньше никакие службы не могли комментировать это расследование, чтобы не помешать работе прокуроров.

Задержаны больше 3000 тонн карбамида (стоимость удобрений больше 2 млн. евро), который везли по железной дороге.

В компаниях трех городов на территории Литвы были проведены обыски. Подозревают, что эти компании могли участвовать в "теневых" схемах для обхода международных санкций.

В деле двое подозреваемых, они задержаны. Согласно материалам дела, для обхода санкций, как прикрытие, могли использовать белорусскую компанию, которая не попала под санкции.

Напомним, что в минувший понедельник центр "Стена" (Siena) представил расследование, связанное с перевозкой белорусских удобрений через Литву.

Siena с партнерами выяснил механизмы, которые использовались для обхода санкций.

Сообщается, что составы с карбамидом, единственным производителем которого является гродненская компания "Гродно Азот", по железной дороге по-прежнему возят в Клайпеду – в терминал сыпучих продуктов, часть акций которого принадлежит "Беларуськалию". "Беларуськалий" и "Гродно Азот" попали в санкционный список ЕС.

Также утверждается, что под санкции попали сами компании, а не их продукция, а привозят карбамид, якобы другой компании, несмотря на то, что единственный его производитель в Беларуси - "Гродно Азот".

Чтобы выяснить происхождение карбамида, который нашли в терминале в Клайпеде, на прошлой неделе прокуратура обратилась как в компанию "Литовские железные дороги", так и в Министерство транспорта.

Прокуроры благодарят активных граждан, которые делились информацией о возможном нарушении международных санкций. Всех, располагающих подобной информацией граждан, просьба обращаться в Литовскую таможню (круглосуточно по номеру 8 800 555 44, анонимность гарантируется).