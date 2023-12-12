Продолжается история кровавой драки в Каунасе: задержан седьмой подозреваемый

Сообщается, что на прошлой неделе Каунасский участковый суд разрешил взять его под стражу на два месяца.

На сегодняшний день задержаны семеро подозреваемых из 9, оставшихся разыскивает полиция, пишет lrytas.lt.

Напомним, что 25 августа днем к обедавшим в кафе на аллее Лайсвес четверым мужчинам и женщине подбежали появившиеся из подворотни вооруженные люди в масках (по предварительным данным, 9 человек) и стали их избивать.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка и нанесения легких телесных повреждений.

Полиция сообщила, что инцидент связан с разборками между преступными группировками.

Ни пострадавшие, ни подозреваемые с правоохраной не сотрудничают.

Портал Delfi сообщал, что один из пострадавших – Ритис Садаускас (1980 г.р.), который ранее был связан с бандой "агуркинисов". Эту информацию подтвердил глава Каунасской прокуратуры Дарюс Валкавичюс. Второй пострадавший, личность которого удалось идентифицировать - Эгидиюс Смайлис.