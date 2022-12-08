В редакцию Delfi обратилась жительница Вильнюса. В своем письме она рассказала, что работает в магазине крупной торговой сети. Женщина уверяла, что магазин экономит за счет своих работников.

"Пишу о "великолепном" работодателе, магазине сети Rimi, в Вильнюсе. Позиция магазина такова - это компания с высоким уровнем культуры, заботящаяся о своих работниках. Однако сейчас работать в магазине невозможно.

Температура в помещениях – 15 градусов, в магазине – 16,3 градусов. Уже и клиенты жалуются на холод. Но хуже всего нам - работникам, которые в последнее время многое пережили, работали в условиях карантина Covid-19 и т.д. Сейчас мы должны работать в униформе, которая не приспособлена для работы в таких холодных условиях. Мы говорили с директором, но на наши жалобы никто не реагировал", – писала женщина.

Пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене поблагодарила за информацию и сказала, что на ситуацию сразу же отреагировали.

"Мы стараемся соблюдать установленные правила и нормы гигиены в которых указаны условия труда, включая температура на рабочем месте. В здании в Вильнюсе, где находится магазин Rimi, есть и другие магазины, когда начались технические неполадки, мы старались их устранить. Мы предприняли дополнительные действия, чтобы решить ситуацию, о которой писала работница.

На сегодняшний день технические неполадки уже устранены, мы ищем технические решения. Правда, определенная специфика есть у работников рампы, там ворота почти всегда открыты, поэтому более низкой температуры избежать не получается. Мы благодарим за все отзывы и хотим отметить, что реагируем на ситуацию, ищем долгосрочные решения", – сказала Шеренене.