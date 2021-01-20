Процедуру закупки быстрых тестов на антитела ЕК должна завершить в конце января

Литва планирует закупить 600 тыс. тестов.

"После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договоры со странами-членами о закупке тестов", – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.

Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения, ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро.

По словам представителя министерства, Литве, как и другим странам, сообщившим о потребности, планируется поставить тесты в первом квартале этого года.

Л. Зимницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количеству работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.

Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здравоохранения сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.

Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела.