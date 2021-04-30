В пятницу на удаленном заседании Комитета по здравоохранению выясняли, почему в этом районе сложилась такая ситуация.
Директор администрации Шальчининкского района Иосиф Рыбак сказал, что это сельский муниципалитет – 65% населения живет в деревнях. В муниципалитете 450 деревень и 3 города – Шальчининкай, Эйшишкес и Балтои Воке.
В этом районе проживает 10% литовцев, остальные жители – представители других национальностей, в основном, поляки.
Каждую неделю в районе делают 1000 тестов на коронавирус.
"Наша основная проблема - вакцинация. Скачок виден за 3 последние недели, это неплохо. И это результат того, что разрешили прививать работников крупных предприятий", – сказал Рыбак.
Центр вакцинации находится в Шальчининкском центре культуры, есть еще 19 точек по району. Есть и мобильная группа. Людям предлагают услугу подвоза до центра вакцинации. По словам Рыбака, в каждом старостве есть рабочая группа по вакцинации, в состав которой входят учителя, социальные работники, медики, старосты и даже священники. Коммуникация ведется на трех языках.
"Но люди все равно не хотят прививаться. Это большая группа, если у пожилых людей появляются сомнения, то на них давят члены семьи, тогда пенсионеры отказываются от прививки. Аргументы такие - пожилые люди немобильны, в торговые центры не ездят, надо прививать не пенсионеров, а их внуков. Бывает и такое, что врач уговорит пенсионера привиться, а потом врачу с угрозами звонят близкие пациента", – сожалел Рыбак.
Опрос показал, что 20% жителей Шальчининского района боятся побочных эффектов, 20% не определились, 5% хотят получить консультацию врача, а 25% возможно уже с иммунитетом.
Рыбак рассказал, что в их районе есть уникальная община староверов, где живут пожилые монахи. К ним не раз обращались по поводу вакцинации, но тщетно. Даже после того как в общине установили 50 случаев коронавируса, а 2 человека скончались, мнение не изменилось.
"Об AstraZeneca и речи не идет, но наши пенсионеры также против Pfizer и Moderna. Они просто боятся. Социаьные каналы у нас уже использованы, сейчас вся надежда на врачей", – сказал Рыбак.
На встречи с жителями приезжал специалист по инфекционным болезням Саулюс Чаплинскас, который говорил с людьми на всех языках, приезжал и семейный врач Валерий Морозов, но пока все напрасно.
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