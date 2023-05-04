Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории

Год назад снова раскопали приведенный в порядок сквер Кинту в Шнипишкес. Тогда член горсовета, ныне вице-мэр Доната Мейжелите возмутилась: такое не должно повторяться! В тот раз в сквере Кинту уложили геотекстиль и выяснили, что не проложили канализационные трубы.

Что изменилось за этот год? Ничего.

Когда подрядчик компании Vilniaus vandenys на ул. Антакальнё неправильно установил гидрант, а муниципалитет после долгого молчания распорядился привести все в порядок, общественный деятель Эдуардас Крущюнас возмутился: в таких случаях нужны не распоряжения, а наказания.

Гидрант был установлен слишком близко к проезжей части, в центре технического тротуара. По правилам, такие объекты должны находиться минимум в 50 см от дороги. Гидрант установили так близко, что его можно было задеть зеркалом автомобиля.

На ул. Укмергес за Западной объездной дорогой в прошлом году уже ремонтировали проезжую часть, а в этом снова копают глубокие рвы.

Рядом строят коммерческие здания и многоквартирные дома, поэтому прокладывают коммуникации и инженерные сети.

Неужели строительная компания Bonava Lietuva и подрядчик Statovita не могли между собой договориться и провести коммуникации перед тем, как привести территорию в порядок. Да, сейчас рвы зарыли, но лишь бы как.

9 лет назад на ул. Шермукшню посадили 30 рябин вместо лип, которые убрали, когда прокладывали коммуникации.

Но пришел 2023 год и корни рябин раскопали, сняли тротуар.

Арборист Альгис Давянис вопрошает: чего это будет стоить рябинам и жителям? Он иронизировал, сказав, что у Вильнюса есть деньги не только на пляж на Лукишкской площади и на большой торт.

Ведь после зимы уже пришлось пересадить три рябины. Потом еще одну. А деревья уже выросли, они по 4 м.

Муниципалитет пояснил, что на ул. Шермукшню и на ул. Васарё 16-осёс компания Grinda убирает тротуар и откапывают корни рябин, чтобы посадить кусты.

Почему кусты не посадили сразу с рябинами.

Прошлой осенью привели в порядок ул. Шнипишкю рядом с торговым центром ЦУМ (CUP). Пешеходы уже радовались новому тротуару.

Но тут выяснилось, что ул. Шнипишкю еще раз обновят. Мало того, ее до конца не привели в порядок, поскольку ведутся работы по реконструкции планетария.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас пояснил, что загорожена часть тротуара, поэтому его невозможно обновить, поэтому ждут окончания работ. А потом все начнется сначала.

Согласно плану, ул. Шпинишкю станет общественным пространством. В течение нескольких лет улицу сделают променадом. Реконструкцию планируют начать в 2025 году.

Мейжелите признала – проблема несогласованности работ существует и за много лет решить ее не удалось.