Призывники с младенческими лицами: в списке разыскиваемых – курьезные снимки

„В конкретных случаях использованы эти снимки молодых людей, потому что других нет“, – сказано в ответе.

„В реестр лиц, которых разыскивают, данные автоматически переносят из других реестров. Бывают и такие случаи, что размещают фото из других реестров, а представители армии не могут их удалить", – сказано в комментарии.

Представители Литовской армии сказали, что они используют данные из других реестров.

„Уже так плохо обстоят дела, что младенцев призывают, – написал под одним таким снимком один пользователь Discord. – Не первый раз вижу в списке уклонистов анкеты с фотографиями младенцев. Неужели не могут разместить нормальное фото из паспорта? В чем дело?“

Есть один вариант, почему так получается: дети с родителями в младенчестве эмигрировали из Литвы и больше никакие документы в Литве не заказывали.

Литовская армия пояснила, как молодые люди появляются в списке разыскиваемых лиц. В начале каждого года объявляют публичный список призывников. Каждый молодой человек призывного возраста обязан сам проверять, нет ли его фамилии в списке.

Если он находит свою фамилию, должен обращаться в военкомат и выполнить необходимые процедуры. Если он этого не делает, заводят административное дело.