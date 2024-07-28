2024.07.28 07:06

Призывники с младенческими лицами: в списке разыскиваемых – курьезные снимки

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Šauktiniai kūdikių veidais
Šauktiniai kūdikių veidais
ФОТО: IRD nuotr. | „Delfi“

В Литве есть публичный регистр людей, которых разыскивает правоохрана. Немалая часть этих людей - уклоняющиеся от службы в армии молодые люди. В социальных сетях распространяют курьезные снимки из регистра: в некоторых анкетах размещены фотографии младенцев.

„Уже так плохо обстоят дела, что младенцев призывают, – написал под одним таким снимком один пользователь Discord. – Не первый раз вижу в списке уклонистов анкеты с фотографиями младенцев. Неужели не могут разместить нормальное фото из паспорта? В чем дело?“

Представители Литовской армии сказали, что они используют данные из других реестров.

„В реестр лиц, которых разыскивают, данные автоматически переносят из других реестров. Бывают и такие случаи, что размещают фото из других реестров, а представители армии не могут их удалить", – сказано в комментарии.

Delfi обратился за информацией в Департамент информатики и связей.

„В конкретных случаях использованы эти снимки молодых людей, потому что других нет“, – сказано в ответе.

Šauktiniai kūdikių veidais

Есть один вариант, почему так получается: дети с родителями в младенчестве эмигрировали из Литвы и больше никакие документы в Литве не заказывали.

Литовская армия пояснила, как молодые люди появляются в списке разыскиваемых лиц. В начале каждого года объявляют публичный список призывников. Каждый молодой человек призывного возраста обязан сам проверять, нет ли его фамилии в списке.

Если он находит свою фамилию, должен обращаться в военкомат и выполнить необходимые процедуры. Если он этого не делает, заводят административное дело.

„Если по месту жительства, эл. почте и другим каналам не удается связаться с призывником, нет никаких его контактных данных, то его объявляют в розыск“, – указали представители ЛА.

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Когда призывника находят, ему вручают информацию о начатом административном разбирательстве, просят предоставить контактные данные.

„После получения информации, если призывник появляется в военкомате, и объясняет причину неявки, то административное дело закрывают, но если уважительной причины нет, ему назначают штраф от 60 до 210 евро. После его уплаты продолжается процедура призыва“, – указала ЛА.

Ежегодно в розыск объявляют 5000 призывников.

„По имеющимся данным, половину из них удается найти, продолжается процедура их призыва“, – сказано в сообщении.

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