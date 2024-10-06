Призывать к порядку подростков – рискованное дело: у задержавшего подростка пограничника начались проблемы

Почти два года назад Ренальдасу пришлось в суде доказывать, что он не нанес травмы подростку, когда его задерживал. Только сейчас Вильнюсский окружной суд признал, что мужчина не сделал ребенку ничего плохого и не нарушил закон.
Эта история началась вечером 19 ноября 2022 года, когда Ренальдас сыном ехал домой.
„Я был недалеко от дома, когда вдруг на ветровое стекло посыпалась снежная лавина. Я резко затормозил, съехал на обочину, почистил стекло“, – рассказал мужчина.
По его словам, это было дело рук детей, которые своими действиями создали аварийную ситуацию. Он вышел из машины и увидел в стороне группу примерно из 10 подростков. Мужчина отчитал их и сказал, чтобы они шли домой, в противном случае пригрозил вызвать полицию. В ответ посыпалась брань, подростки отбежали в сторону.
„Когда я вернулся домой, через окно увидел, что те же подростки идут в сторону моего автомобиля“, – рассказал Ренальдас.
Он выбежал на улицу и за куртку схватил одного из подростков. Подросток стал вырываться и пытался ударить Ренальдаса, вырваться из его рук и кричал: „Спасите, меня хотят похитить“.
Ренальдас показал подростку свое удостоверение пограничника и вызвал полицию.
„Пока я звонил по номеру 112, одной рукой держал подростка за куртку, тот все время пытался вырваться, упал на колени“, – рассказал в суде мужчина.
На крики подростка вышел один из соседей, который сказал, что, по его мнению, Ренальдас немного перестарался.
„Взрослый мужчина не должен так себя вести с ребенком, – сказал он полиции в тот же вечер. – То, что я видел, было некрасиво“.
Потом пришел отец подростка и предъявил претензии Ренальдасу.
„Мне позвонил плачущий сын, он был напуган, дрожащим голосом сказал, что его схватил и не отпускал какой-то мужчина, – сказал отец пострадавшего. – Неважно, что сделал ребенок, так себя вести нельзя“.
Сам подросток в суде потом сказал, что он с друзьями просто бросал снежки, в машины не целился.
Он сказал, что поймавший его мужчина его тряс и душил, повалил на землю, причинил боль. Его слова подтвердил один из друзей.
Дети подростка написали заявление в полицию, Ренальдасу предъявили обвинения по 140 ст. УК. ЛР (нанесение физической боли и незначительного ущерба здоровью).
Если бы суд признал Ренальдаса виновным, его осудили бы, кроме того, он мог лишиться работы.
Суд первой инстанции признал его виновным, но решил освободить от уголовной ответственности, поскольку ущерб был незначительным.
„Сам пострадавший указал, что после этого происшествия к врачам не обращался, травм не получил, – сказано в постановлении суда. – Какие-то повреждения появились только потому, что сам потерпевший пытался вырваться, падал на колени, но обвиняемый его не бил“.
Суд все же присудил потерпевшему в качестве возмещения морального ущерба 1000 евро (родители подростка требовали 2500 евро).
Однако Ренальдас это решение суда обжаловал, требуя оправдания.
Коллегия Вильнюсского окружного суда констатировала, что в данной ситуации мужчина поступил должным образом. Поскольку он уставный служащий, он не только мог, но и должен был задержать подростка.
По данным суда, любой служащий, если является свидетелем происшествия, должен принять меры для пресечения преступлений или нарушений.
Коллегия отметила, что и суд первой инстанции признал, что Ренальдас не нанес подростку никакого ущерба, тот причинил себе боль сам своими действиями. Суд полностью оправдал Ренальдаса.
Delfi сообщал о том, что в столице бесчинствует банда подростков, которые бьют окна во Дворце спорта (выбито 10 окон).
Представитель Имущественного банка Паулюс Вайтекенас сказал, что зданию нанесен ущерб в размере 5000 евро.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что для прекращения подобных актов вандализма, вероятно, придется принять более жесткие меры в отношении родителей подростков.
„Мы наблюдаем, скажем так, могу последнего времени. Это своеобразное развлечение. Задержан ряд подростков, выяснили их личности, подростков передали родителям. Проблема в том, что им до 13 лет, значит, они не могут отвечать за свои действия перед законом“, – сказал Пожела.
„Мы общаемся со Службой по правам детей. Рассматриваем комплексные меры эффективного пресечения таких действий – проверим, не являются ли это дети из проблемных семей, выясняем, почему дети вечером не сидят дома, а делают то, что делают. Все оценим и посмотрим, быть может, будут применены более жесткие меры в отношении родителей“, – продолжил он.