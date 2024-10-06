Призывать к порядку подростков – рискованное дело: у задержавшего подростка пограничника начались проблемы

По его словам, это было дело рук детей, которые своими действиями создали аварийную ситуацию. Он вышел из машины и увидел в стороне группу примерно из 10 подростков. Мужчина отчитал их и сказал, чтобы они шли домой, в противном случае пригрозил вызвать полицию. В ответ посыпалась брань, подростки отбежали в сторону.

„Я был недалеко от дома, когда вдруг на ветровое стекло посыпалась снежная лавина. Я резко затормозил, съехал на обочину, почистил стекло“, – рассказал мужчина.

Эта история началась вечером 19 ноября 2022 года, когда Ренальдас сыном ехал домой.

Почти два года назад Ренальдасу пришлось в суде доказывать, что он не нанес травмы подростку, когда его задерживал. Только сейчас Вильнюсский окружной суд признал, что мужчина не сделал ребенку ничего плохого и не нарушил закон.

„Когда я вернулся домой, через окно увидел, что те же подростки идут в сторону моего автомобиля“, – рассказал Ренальдас.

Он выбежал на улицу и за куртку схватил одного из подростков. Подросток стал вырываться и пытался ударить Ренальдаса, вырваться из его рук и кричал: „Спасите, меня хотят похитить“.

Ренальдас показал подростку свое удостоверение пограничника и вызвал полицию.

„Пока я звонил по номеру 112, одной рукой держал подростка за куртку, тот все время пытался вырваться, упал на колени“, – рассказал в суде мужчина.

На крики подростка вышел один из соседей, который сказал, что, по его мнению, Ренальдас немного перестарался.