Приют просит о помощи: из вольера была украдена собака

„Вчера, 6 сентября 2024 г. в 22.00 ч. из нашего приюта украли Лордаса. Инцидент произошел в Буйвидишкес, Вильнюс. Очень просим всех, кто заметит собаку, сделать фото и немедленно сообщить нам по номеру: +370 605 33452 или звонить по номеру 112!

Волонтеры и работники ищут собаку, однако пока все усилия тщетны. Только представьте, с каким стрессом столкнулась собака, оказавшаяся в незнакомом окружении. Еще вчера она была в кругу любящих ее людей, хорошо знакомом месте, а сейчас все изменилось. Кроме того, собака больна, ей необходимо своевременно давать лекарства, иначе она не выживет. Мы очень надеемся на возвращение Лордаса, мы обязаны спасти его как можно скорее! Благодарим всех за помощь!“, – писали работники приюта.