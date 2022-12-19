"За последние несколько лет мы осуществили два проекта, которые позволили сделать курорт привлекательным в любое время года. Мы замечаем, что активный туристический сезон в Паланге понемногу увеличивается. Это свидетельствует о том, что Паланга становится привлекательной для туристов не только летом, но и в холодное время года", – сказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.
Паланга вчера и сегодня
Один из основных проектов, который был осуществлен в Паланге в последнее время – "Культурный туризм", с помощью которого была создана единая система услуг во всех курортах балтийского региона, позволяющая им представить свое культурное и историческое наследие и так привлечь больше местных и иностранных туристов.
"Мы создали туристический маршрут "Паланга вчера и сегодня", который знакомит гостей и посетителей курорта с его историей и развитием. Маршрут предназначен для разных возрастных групп и дает возможность посетить не только сегодняшний курорт, но и прокатиться на машине времени. В Палангском центре туристической информации посетители могут увидеть фильм в формате 3D, в котором с помощью анимации история курорта представлена через объекты, представляющие важнейшее развитие курорта, а гости знакомятся с богатой историей городка", – сказала Кмитене.
Под тем же названием в центре действует и интерактивная выставка фотографий, представляющая уникальность исторического и культурного наследия курорта, и представляющая важнейшие периоды развития курорта: историю до начала XIX в., период правления графов Тышкевичей, межвоенное время, советский период и современность.
Эта выставка дает посетителям возможность побродить по исторической Паланге и по современному курорту. Кмитене отмечает, что эта выставка особенно привлекает молодых посетителей, поскольку все экспонаты можно трогать руками, а раскладывая магниты можно собирать пазлы фотографий.
В Центре можно осмотреть и экспозицию исторических фотографий.Там есть фотобудка, в которой посетители могут сделать фотографию в стиле ретро, играть в интерактивные игры, участвовать в викторинах и других веселых играх.
Усовершенствована и система обозначений, которую использует Палангский центр туристической информации – на территории курорта оборудовали 10 стационарных информационных стендов, указывающих на посещаемые объекты, знакомящих с историей города.
Приглашают ближе познакомиться с янтарем
Кмитене рассказала о проекте "Янтарный берег", во время которого был создан туристический маршрут, посвященный гордости взморья - янтарю. Вместе с этим проектом был представлен не только уникальный маршрут, но и обновлено помещение центра.
"Мы знакомим наших гостей с историей, предлагаем попутешествовать не только по самой Паланге, но и съездить на Куршскую косу. Мы обновили и помещение центра – сделали его удобнее для посетителей и гостей. Издания, интерактивные услуги и много других видов деятельности ждут посетителей центра. Чтобы все увидеть и испробовать потребуется провести в центре полдня", – заверила собеседница.
Желающие лучше узнать Палангу могут воспользоваться в центре информационными терминалами – совершить виртуальную прогулку по городу и его окрестностям, запланировать маршрут, участвовать в викторинах.
"Мы хотим привлечь туристов не только в сам город, но и в Палангский центр туристической информации. Наша цель – предоставить людям деятельность даже в ненастную погоду. Вместо того, чтобы впустую тратить время, мы предлагаем интересный досуг в Паланге", – сказала Кмитене.
Есть чем заняться и на природе
Если погода позволяет, в холодное время года можно знакомиться с Палангой и на природе, а наилучший маршрут можно найти на сайте http://www.visit-palanga.lt/ или в самом центре.
"Мы подготовили целый ряд маршрутов, отметили места, которые необходимо посетить. Такие буклеты, как рецепты для гостей города - предназначены для всех, ими можно пользоваться в любое время года", – заметила Кмитене.
На карте Паланги можно найти достопримечательности, места развлечений, музеи, другие интересные для посещения места, оздоровительные и реабилитационные центры, санатории, гостиницы. Если вы думаете, стоит ли посетить Палангу зимой, то гоните прочь сомнения – с 1 декабря, по словам Кмитене, город напоминает рождественскую сказку.
"Здесь природа сливается с культурой. Не даром наш лозунг – Выбирай, что любишь". Паланга – это курорт, где каждый может найти то, что ему больше всего нравится", – сказала собеседница.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты предлагают Литве увеличить пенсионный возраст: в будущем может не хватить денег на выплаты
Литва погрязает в демографическую яму – в будущем...
Эфир Delfi c российскими журналистами в Литве: "Тебя разрывает на кусочки от ужаса, что твоя страна — агрессор"
"Каждый раз, когда у тебя спрашивают, откуда ты, внутри...
Скандал: известный литовский тенор Вишняускас выступил в Беларуси комментарий министра культуры
Известный литовский оперный солист Вайдас...
В зимние праздники у работников скорой помощи работы прибавится: советы жителям, чего избегать и как защитить себя
Сочельник, Рождество , Новый год – этих праздников мы...
Мэр Вильнюса: призываю профсоюз VVT не выдвигать новые требования и прекратить забастовку
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в...