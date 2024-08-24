Привычки покупателей: самый покупаемый товар в Литве – бананы

„Анализируя корзину десяти самых покупаемых продуктов питания, мы видим, что у покупателей каждой страны уникальные привычки – например, в Литве мы не найдем в этой корзине яиц, которые чаще покупают латвийцы и эстонцы, но там есть длинноплодные огурцы и мандарины“, - говорит директор по коммуникациям и корпоративным отношениям Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По данным торговой сети, из всего ассортимента Maxima в Литве больше всего покупают бананы, за ними следуют молоко и сливочное масло. В Эстонии продуктом номер один является молоко – чуть менее жирное, чем в Литве, за ним следуют бананы и яйца. Из всего ассортимента, предлагаемого сетью, латвийцы покупают больше всего глазированных сырков местного производства, второй по популярности продукт здесь – картофель, третий – бананы.