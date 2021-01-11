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Предприниматель из Вильнюса Юозас Пранцкявичюс, который вместе с работниками шилальской службы скорой помощи Ambulansas привился от коронавируса, приносит свои извинения и просит других не повторять его ошибку.
Привившийся вне очереди от коронавируса предприниматель призывает не повторять его ошибку
© Reuters / Scanpix

Пранцкявичюс написал письмо в редакцию Delfi и признал свою ошибку.

Вот его письмо:

Этот комментарий я написал в первую очередь, чтобы принести извинения, кроме того, чтобы призвать других не поддаваться панике в поисках той соломинки для спасения. То, что я даже не задумался, когда получил приглашение и поехал на прививку, не дает мне покоя. Если бы я мог все вернуть, я бы повернул время вспять и призвал бы искать, кому эта вакцина нужнее.

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Сделать прививку мне предложил глава Ambulansas, по словам которого, у них было больше вакцины, чем желающих привиться – часть людей находится в самоизоляции, другие отказались от прививки. Чтобы не выбросить вакцину, глава компании искал желающих привиться. По его словам, они получили 21 дозу, а использовали меньше половины. Тогда стали быстро искать желающих. Список людей, которым делали прививки, представили ответственным лицам, он был утвержден, вот меня и пригласили.

Сегодня все мы в растерянности, мы устали, мы ждем улучшения ситуации и безопасности. В такой ситуации не всегда удается сохранить трезвый ум. Когда мне предложили сделать прививку, я был убежден, что не совершаю преступления. Я приношу искренние извинения всем, кому вакцина нужнее... Я понимаю, что это была ошибка. Это очень болезненный урок для меня.

Я выражаю глубокое уважение и благодарность тем, кто сегодня борется за жизни людей, тем, кто идет в бои и рискует. В канун 13 января такие ассоциации возникают у всех, но для меня они особенно яркие – 30 лет назад я сам работал и организовывал дополнительные автомобили скорой помощи для спасения раненых, я участвовал в создании временной больницы для раненых защитников парламента. Я прекрасно знаю, что такое сплоченность, и какой может быть твердость.

Delfi напоминает, что в Шилале от коронавируса вне очереди были привиты члены семьи главы компании Ambulansas Ричардаса Усялиса, в их числе и предприниматель, глава группы Transmeda Пранцкявичюс.

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