Привившийся без очереди Усялис не явился на повторную вакцинацию

Delfi напоминает, что в начале января заместитель мэра Шилале Тадас Барткус в социальной сети сообщил, что в Шилале от коронавируса, вероятно привились руководители ЗАО Ambulansas и трое родственников гендиректора.
В списке компании было больше фамилий работников администрации, чем медиков.
Предприниматель Усялис тогда сказал СМИ, что ничего плохого не сделал. Он сказал телевидению Lietuvos rytаs, что ему тоже полагается вакцина.
"Конечно, мне полагается. Диабет, слабое здоровье, все это у меня есть", – сказал он журналистам.
На вопрос, почему привиты и члены его семьи, Усялис сказал, что они намерены пойти волонтерами в медучреждения. Без прививки они боятся заниматься такой деятельностью.
Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что за вторую дозу этим людям дорого придется заплатить.
"Если докажут, что прививались с нарушением закона, то вторая прививка будет очень дорогой", – сказал он.
По словам министра, физическим лицам за нарушение грозит штраф в размере 500-1500 евро, а юридическим - 1500-6000 евро.
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