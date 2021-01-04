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Вакцина, предназначенная для пациентов паллиативных отделений и домов опеки, поступит в Литву на следующей неделе, сказал канцлер Министерства здравоохранения.
BioNTech & Pfizer
BioNTech & Pfizer
© AFP / Scanpix

Однако по словам Юргиты Гребенковене, прививать этих людей будут только после того, как им будут сделаны тесты на антитела.

Гребенковене сказала, что такое решение связано с тем, что вакцины очень мало и не хватит на всех - прививать переболевших не будут.

Канцлер Минздрава рассказала об этом на заседании парламентской Комиссии по правам людей с недугами.

Она также информировала, что людям с ограниченными возможностями передвижения прививки будут делать на дому.

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По словам Гребенковене, теперь вакцина от коронавируса будет поступать в Литву каждый понедельник в течение трех месяцев.

Первая партия вакцины в позапрошлые выходные была распределена между пятью основными больницами страны - началась вакцинация медиков, эта партия вакцины была израсходована в середине прошлой недели.

BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.

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