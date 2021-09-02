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Полностью привитыми от коронавируса в Литве считаются жители, получившие две дозы вакцины или одну, если речь идет о вакцинации вакциной Jonsson, однако эти правила могут измениться, сообщает канцлер Минздрава.
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
© Organizacijos nuotr.

"Пока изменений в этой области не будет. "паспорта возможностей" и сертификаты будут выдавать привившимся двумя дозами", – сказала Юргита Гребенковене.

Однако она подчеркнула, что по мере изменения эпидемиологической ситуации эта позиция может измениться. В будущем привитыми будут считаться получившие три дозы.

"Есть вероятность, что и в Европе, и у нас будем продвигаться в сторону такого решения", – сказала канцлер.

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Эксперты в понедельник представили правительству рекомендацию по ревакцинации жителей через полгода после получения второй дозы вакцины. Ревакцинация начнется с приоритетных групп.

Третьей дозой Moderna или BioNTech и Pfizer через полгода будут прививать врачей, медработников, фармацевтов и представителей других профессий. Соответствующий приказ главы Минздрава Арунаса Дулькиса будет согласован в ближайшие недели.

В Литве как минимум одной дозой привиты 59,4% жителей, а в группе совершеннолетних - 69,9%.

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