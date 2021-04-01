Привитая женщина была удивлена: получила смс-сообщение с требованием изолироваться

Напомним, что педагогов, работающих с детсадовцами, дошкольниками и учениками младших классов, начали прививать в феврале, поэтому многие из них уже привиты двумя дозами.
В числе таких людей была и обратившаяся в редакцию Delfi воспитатель детсада.
"Почему-то НЦОЗ не видит информацию о том, что я привита, что мои коллеги переболели. Я не понимаю, почему они не могут нанять специалистов ИТ, чтобы им создали нормальную программу? Мы должны делать фотографии, писал эл. письма, высылать их незнамо куда, поскольку у них 3-4 адреса. На звонки отвечают только в рабочее время и не с первого раза. Я понимаю, что линии перегружены, но таких недоразумений в системе много", - сказала женщина.
Она получила уведомление об изоляции, когда ехала в автобусе.
"В конце работы мы выслали документы, на утро получили сообщения, что изолироваться не надо. Меня удивило, что они не получают информацию о привитых и переболевших", - сказала женщина.
Представители НЦОЗ информировали, что пока у них такой возможности нет: "Программисты работают, появится такая возможность, людям не придется информировать дополнительно, как это происходит сейчас, когда они присылают выписку e.sveikatа".
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