Привезенный в Литву российский танк, уничтоженный ВС Украины, выставили в Вильнюсе

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В ознаменование годовщины войны, развязанной Россией в Украине, в столице выставлен привезенный в Литву российский танк Т-72Б, уничтоженный Вооруженными силами Украины. Министерство обороны отмечает, что этот военный трофей является прекрасным примером того, что единство, боевой дух, самопожертвование и наша непрерывная поддержка Украины могут отразить даже хорошо вооруженного врага.
Танк выставлен в Вильнюсе возле Кафедральной площади.
Украинским солдатам удалось уничтожить и захватить не менее 450 таких танков.
Трофейный танк будет стоять на автомобильной стоянке возле Кафедральной площади в Вильнюсе до 16 марта.
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