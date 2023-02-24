Привезенный в Литву российский танк, уничтоженный ВС Украины, выставили в Вильнюсе

Танк выставлен в Вильнюсе возле Кафедральной площади.

Украинским солдатам удалось уничтожить и захватить не менее 450 таких танков.

Трофейный танк будет стоять на автомобильной стоянке возле Кафедральной площади в Вильнюсе до 16 марта.