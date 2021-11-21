Группа из 13 иракцев сидит у костра на белорусской стороне, около Девенишкской петли (Шальчининкский район).

Рядом с местом, где они расположились, находится граница с Литвой, территория ЕС. Но они туда не идут. Неподалеку стоят вооруженные автоматами белорусские пограничники.

Это те же иракцы, одного из которых через спальный мешок схватила собака, когда кинолога ослепили огнями белорусские пограничники. Сообщалось, что человек не пострадал, собака не прокусила спальный мешок. Мужчины знают, что в Литву их не пустят. Они просили литовских пограничников дать им номер посольства Ирака в Москве. Им его дали.

Иракцы и Delfi повторили, что хотят вернуться домой.

Говорящий по-английски нелегальный мигрант согласился дать интервью журналисту:

– Откуда вы приехали?

– Из иракского Курдистана.

– Что вы здесь делаете?

– Нас сюда привезли. Мы находимся здесь уже 10 дней. Не можем попасть ни в одну из стран.

– Мы видим белорусских пограничников. Вы хотите сказать, что они вас сюда привезли?

– Да.

– Из Минска?

– Из Минска.

– Вы хотите опасть в Литву? Вы у самой границы.

– Нет, мы хотим вернуться в Ирак.

– Мы знаем, что вы звонили в посольство.

– Да, мы звонили в иракское посольство. Они пытаются нам помочь, мы ждем помощи.

– Если вы пойдете в другом направлении, что эти пограничники предпримут?

– Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас обратно.

– Как вас сюда привезли?

– На военных грузовиках. У нас были действующие визы.

– Они применяли силу?

– Конечно, да.

– Расскажите подробнее.

– Извините, но не могу, не могу говорить об этой ситуации.

– Почему вообще вы приехали в Беларусь?

– Все сюда ехали, потому что обещали, что Европа всех примет, легально, что можно будет легально перейти границу. Но нас привезли сюда, привезли много людей. Один пропал – мужчина с четырехлетним ребенком, его нет уже несколько дней.

– Вы читали об этом в социальных сетях?

– Нет, они были с нами. Нам звонили и спрашивали, с нами ли они, их нет, ни с нами, ни в других группах.

– Куда вы намеревались приехать? Сюда?

– Нет, нет, мы хотим назад в Ирак.

– Сейчас – да, а сначала, когда вы летели в Беларусь, куда вы собирались?

– Они хотели попасть в Германию.

– Все?

– Да, люди поэтому сюда едут.

– Сколько времени вы находитесь в Беларуси?

- 10 дней. В лесу. И 11 дней – в Беларуси.

– Здесь холодно.

– Очень холодно. Вот тот мужчина находится в лесу 20 дней, он не может вернуться назад.

– Как вы выживаете? Вижу у вас есть костер.

– Литовские военные нам помогли – дали еды и воды.

– Мы знаем, что вы пытались попасть в Литву.

– Мне кажется, я посылал вам голосовое сообщение.

– Может быть. В Ираке у всех есть семьи?

– Да, конечно. У всех. Близкие беспокоятся, звонят.

– Еда у вас есть?

– Как я говорил, еду дали литовские военные.

– Сколько вы заплатили за поездку в ЕС?

– Мы платили за билеты на самолет и визу. Одни заплатили 4000 долларов, другие – 3500 долларов. Где-то по 3000-4000 долларов.

– Куда вас обещали доставить?

– На говорили - в Европу. (...)

– Вы хотели в Германию?

– Да.

– Как вы себя чувствуете?

– Плохо. Ночи холодные. А у нас в стране было жарко. Здесь все иначе, здесь очень холодно.

– Чем вы занимались в Ираке? Вы отлично говорите по-английски.

– Я окончил магистратуру юридического факультета.

– Вы чувствуете себя в опасности?

– Не знаю. В прошлый раз мне сказали – ты говоришь по-английски, тебе нельзя возвращаться в Беларусь. Надеюсь, все будет хорошо.

– Когда вы вернетесь в Ирак, вы расскажете другим, что попасть в ЕС не так просто, как обещают?

– Да, конечно. Сейчас люди уже об этом знают. (…)

Сельские жители мигрантов не боятся

В последнее время в районе Девенишкской петли наблюдается оживление.

В субботу, когда туда ездили журналисты Delfi, пограничники искали семерых нелегалов, которые незаконно пересекли границу. Работал кинолог с собакой. Пограничникам помогали военные.

Литовские пограничники отмечают, что сами мигранты в Литву не стремятся. Зачастую они нелегально пересекают границу под давлением со стороны белорусских пограничников.

Сельские жители говорят, что мигрантов они не боятся, но и на контакт с ними не идут.

Один молодой человек из деревни Стакай рассказал, что сейчас "снова идут мигранты, и мужчины, и семьи". Он сам видел группу на остановке, "потом около 7 ч. утра их арестовали".

На вопрос, не боятся ли они мигрантов, люди отрицательно качают головами. "А чего бояться?", – сказала одна женщина.

Она рассказала, что слышала историю - к кому-то пришел мигрант, его накормили, "он заснул в беседке, там его и арестовали пограничники".

Литовские пограничники рассказали Delfi, что отношения с белорусскими коллегами сейчас полностью изменились. Несколько лет назад они при встрече здоровались, сейчас на приветствие отвечает один из пяти, а иногда и никто не отвечает.