Притяжение Литвы. В списке Праведников народов мира: Корабликовы, Юневичи, Марковские,

По моим подсчетам, среди 924 Праведников народов мира есть не менее 28 русских граждан Литвы (согласно их фамилиям, именам, кратким биографиям). Кроме того, еще пять русских — Матрона, Аксентий и Федор Бурлаковы из Швенченского района, Фетинья и Евдокия Корабликовы из Вильнюса — попали в список спасателей евреев России. Среди этих 33 человек — не менее 11 выявленных староверов или предположительно всего не менее 16 староверов (религиозную принадлежность некоторых людей сложно определить без специального расследования).
Следует учесть, что число признанных Праведников народов мира или награжденных Крестом спасения погибающих не отражает полный объем помощи евреям со стороны неевреев в Литве в период Холокоста. Как замечает Яд Вашем, вся информация о спасателях в разных странах в большей степени основана на материалах и документах, ставших известными Национальному институту памяти мучеников и героев Катастрофы в Израиле благодаря просьбам самих спасенных евреев. Другие вообще не знают о существовании программы увековечивания памяти шести миллионов евреев — жертв Холокоста, либо не имели возможности обратиться в Яд Вашем. Среди них и граждане стран Балтии, Восточной и Центральной Европы, долгие годы жившие за железным занавесом.
Кажется, не все — прежде всего неевреи — знают об этом в Литве и в наши дни, хотя имеют возможность обратиться в Яд Вашем. Иногда спасенные уже умерли и не осталось никого, кто мог бы рассказать о прошлом. Бывает, что пережившие Холокост не могут мысленно вернуться к сложному прошлому, поэтому не сообщают о своих спасителях. Но о большинстве случаев спасения в Яд Вашем все же известно — от евреев, которые выжили и смогли рассказать об обстоятельствах своего спасения.
Медаль Праведника народов мира. В честь каждого признанного Праведником проводится церемония награждения, на которой самому праведнику или его наследникам вручается почётный сертификат и именная медаль. На этой медали на двух языках – иврите и французском – выгравирована надпись: "В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир"
Список Праведников народов мира открыт для дополнений. И наши данные о русских староверах, пусть немногочисленные и неполные, могут быть основой для добавления в этот список.
"Притяжение Литвы" — это серия публикаций о политиках, дипломатах, ученых, поэтах и повстанцах, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.
В списке награжденных Крестом спасения погибающих Литвы
По данным Еврейского музея Виленского Гаона на 26 сентября 2023 года, декретом президента Литвы Крестом спасения погибающих награждены 1663 спасателя евреев. Всего в музее есть информация о 1821 награжденном.
Эту государственную награду для отличившихся при спасении гибнущих людей учредили в 1930 году. После аннексии Литвы и ее включения в состав СССР литовские награды упразднили. После 1990 года Крест часто выдавали за спасение евреев во время нацистской оккупации.
По моим подсчетам и уточняющим данным, только среди награжденных Крестом спасения погибающих в Литве есть не менее 35 граждан страны русского происхождения — согласно их фамилиям, именам и кратким биографиям [см. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotųjų sąrašas 2022]. Среди них не менее 7 выявленных староверов, или предположительно всего не менее 15 староверов (пока что религиозную принадлежность некоторых людей опять-таки сложно установить).
Всего на данный момент в списке спасателей евреев Еврейского музея Виленского Гаона имеется 46 установленных русских Литвы. Но их число может быть гораздо больше — как и число людей других национальностей, прежде всего литовцев, поляков, белорусов и татар, спасавших евреев в годы Второй мировой войны в Литве. Ведь при спасении людей национальность, гражданство или религиозная принадлежность — не главное. Этого требует лишь логика подсчета или исследования.
Спасение из Вильнюсского гетто
В 2002 году Евдокия Корабликова (1883–1966) и ее дочь Фетиния Корабликова-Черницова (1905–1953) были награждены Крестом спасения погибающих Литвы (посмертно). В 2005 году обе женщины получили звание Праведниц мира, но тогда, будучи русскими по происхождению, попали почему-то в список России [Righteous Among the Nations, Russia, 2022].
Эти женщины прятали в своей квартире в Вильнюсе на улице Тизенгаузу еврейку Блюму Троцкую-Корабликову, жену сына Евдокии Корабликовой Макара, и их сына Илью. По рассказам, однажды Блюма Троцкая-Корабликова из окна своего дома-убежища увидела, как ее родители идут в колонне других людей. Понимая, что их ведут на расстрел, она оставила ребенка в комнате и сама присоединилась к обреченным. Как и другие евреи в этой колонне, одним из осенних дней 1941 года она погибла в Панеряй, ставшим местом массовой гибели около 100 тысяч населения Литвы, в основном евреев [см. Korablikova Fetinija 2023].
Затем, накануне ликвидации Вильнюсского гетто в сентябре в 1943 года, Евдокия и Фетиния Корабликовы приютили еще одного мальчика — другого сына вышеупомянутого Макара Корабликова (1916–1943) и еврейки Баси Коварской (1915–1943). Сергей родился в декабре 1942 года в Вильнюсском гетто, но был спасен и сейчас живет в Израиле.
По просьбе Макара Корабликова, который поддерживал контакты с еврейским сопротивлением в гетто, его сестра Фетиния Корабликова забрала ребенка из Вильнюсского гетто и официально воспитала его как собственного сына [Цейтлин 2007]. А в июле 1943 года с помощью Корабликова часть еврейской молодежи бежала из гетто и была отправлена к советским партизанам в группу Ф. Маркова в у озера Нарутис (Нарочь, ныне Беларусь). Но в ноябре 1943 года сам Корабликов, участник антифашисткого советского подполья, входивший в группу Янкаускаса, был арестован и расстрелян немцами [Zizas 2014, 62, 217–219].
Именно этого Макара Корабликова упоминает в своих воспоминаниях переживший кошмар Вильнюсского гетто Авраам Суцкевер, ставший одним из известных современных писателей на идише [Suckever 2011, 166]. Суцкевер писал и о русском мальчике Ване. Он долго жил в гетто, затем стал связным между штабом сопротивления в гетто и советскими партизанами [Suckever 2011, 165].
Несмотря на некоторый антисемитизм, среди советских партизан, воевавших в Восточной Литве и Западной Беларуси, было благосклонное отношение к евреям. Известно, что среди них было также несколько сот русских староверов или выходцев из семей староверов. Один из них — неоднозначно оцениваемый деятель советского партизанского движения и герой СССР Федор Марков. Он был родом из русской старообрядческой семьи Швенченского района, а в годы войны стал командиром советской партизанской бригады. Накануне уничтожения Вильнюсского еврейского гетто в сентябре 1943 года Марков дал согласие и принял в партизанском лагере у озера Нарутис группу бойцов Объединенной партизанской организации Вильнюсского гетто. Ранее группа наладила связи с советскими партизанами [Bubnys 1998, 224]. Это был немаловажный источник пополнения партизанских рядов.
Вступая в советские партизанские отряды, евреи получали возможность избежать гибели. Нередко русские левых взглядов или участники советского антинацистского подполья протягивали им руку помощи и прямо или косвенно участвовали в акциях по спасению многих евреев из Вильнюсского гетто.
Спасенные евреи внесли свой вклад в вооруженную борьбу с нацистами в Литве, и их роль в советском партизанском движении была весьма значительной. Как и местные русские, евреи участвовали в нем более активно, чем представители других этнических групп Литвы. Литовцы и поляки имели свое антифашисткое подполье. По данным израильского историка Д. Левина, всего к советским партизанам перешло около 1800 евреев, а по другим данным — около 2 тысяч, причем 64% из них были беглецами из Вильнюсского гетто [Levin 2000; ср. Bubnys 1998, 225; Bubnys 2012, 481].
Спасение из Каунасского гетто
Сведения о спасении евреев из Каунасского гетто имеются с 1942 года. Семья Исаака и Антонины Кольманов с детьми Евгением, Раисой, Софией и Борисом до войны жила в Каунасе. Антонина была русской, ее девичья фамилия — Кривошченкова, а ее родители (предположительно, староверы) жили деревне Миликоняй, ныне это микрорайон Шилайняй в Каунасе. После нацистской оккупации Литвы семья Кольманов оказалась в Каунасском еврейском гетто. Весной 1942 года сестры Антонины Устинья Васильева и Анастасия Емельянова, их дети Саломея и Елизавета Васильевы, а также Созонт Емельянов помогли семье бежать из гетто. До августа 1944 года они прятали и опекали Кольманов. Сначала они жили у отца Антонины Якова Кривошченкова, затем у ее сестры Дарьи Ефимовой и Анастасии Емельяновой в деревне Миликоняй. Семьи жили бедно, но кормиться как-то надо было. Поменяв фамилию, Антонина нашла квартиру в Каунасе и устроилась на работу на табачную фабрику "Зефир" [см. Jemeljanova Anastasija 2023]. Семья Кольманов была спасена. В 2000 году Устинья Васильева и Анастасия Емельянова были признаны Праведницами народов мира. Но очевидно, что спасателей было больше.
В октябре 1943 года в Руднинкайском лесу началось формирование советского партизанского отряда "Смерть оккупантам". Ее командиром был назначен Константин Радионов по кличке "Капитан Смирнов", родом из деревни Мурава под Каунасом. В то время там жило много староверов и не исключено, что Радионов сам был из семьи русских староверов. Ядро этой группы партизан составили бежавшие из плена члены Организации антифашистской борьбы Каунасского еврейского гетто.
Всего около 250 еврейских подпольщиков из Каунасского гетто вывезли с поддельными документами на грузовиках к советским партизанам. Это еще один пример массового спасения евреев. Но в практике Яд-Вашем такие случаи относятся скорее к теме еврейского сопротивления и антифашистского сопротивления в целом. Они, видимо, не полностью соответствуют четким критериям для присвоения звания Праведника, установленных Яд-Вашем.
"Несчастье сближает людей больше, чем связь крови". Другие примеры
В 1992 году звание Праведников народов мира присвоено и целой семье русских староверов Марковских: Харитону (1889–1942), его жене Александре (1888–1957) и их четырем детям — Ивану, Митрофану, Анне и Мавре. В годы войны они жили в деревне Стрипишки Свирского уезда Вильнюсского округа Литовской генеральной области (часть созданного Германией на оккупированных землях Рейхскомиссариата Остланд).
Конфессиональная принадлежность Марковских в документах не упоминается. Однако в деревне Стрипишки был старообрядческий приход, там проживало много староверов — поэтому и эту семью можно считать староверами, что подтверждают также воспоминания современников.
Во время войны всей семье спасителя часто угрожала расправа за помощь евреям. В глазах нацистов те, кто их спасал, были равны преследуемым и уничтожаемым. Тот, кто разделял человечность, руководствуясь своими религиозными убеждениями, состраданием, часто не задумывался о возможной гибели своей семьи, детей или близких. В 1942 году Харитона Марковского подозревали в укрывательстве еврея Шлемы Поташника, которого тогда не нашли, — и расстреляли. Спасенный Поташник позже вспоминал:
"Харитон Марковский и его жена Александра приняли меня как настоящего сына. При этом они рисковали своей жизнью. Немцы что-то узнали обо мне, арестовали Харитона Марковского и расстреляли его. <...> Между нами не было никаких денежных отношений: семья Марковских скрывала меня чисто из гуманных побуждений, они были очень добры ко мне" [см. Markovskis Charitonas].
В военное время Василий Барадулин был в рабочим Строшюнского лесничества (тогда Тракайский уезд) и снабжал продуктами скрывавшихся евреев. Он способствовал спасению не менее 10 евреев. В 2007 году он был награжден Крестом спасения погибающих Литвы.
"Несчастье сближает людей больше, чем связь крови", — говорили другие спасатели евреев Михаил и Анастасия Юхневичи из Юнгирис в Кельмяйском районе. Еще в 1980 году им присвоили звание Праведников народов мира за то, что они укрывали в своей усадьбе и спасли четырех еврейских женщин, а в 2001 году их наградили Крестом спасения погибающих в Литве — посмертно [см. Juškevičienė Anastasija, Juškevičius Michailas 2001].
Несомнено, что в оккупированной нацистами Литве спасателей евреев среди местных русских, в том числе староверов, было гораздо больше, чем тех, кто удостоен включения в список Праведников народов мира или награжден Крестом спасения погибающих в Литве. Исследование этой темы необходимо продолжать. В Еврейском музее Виленского Гаона хранится список из нескольких тысяч семей, спасавших евреев на территории Литвы [ср. Sakaitė 1998].
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Как бы там ни было, известные и пока не выявленные имена спасателей евреев — это примеры человечности и самопожертвования ради нашего будущего и грядущих поколений, на которых мы можем учиться. И которые нужно помнить с благодарностью и надеждой.
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Первая часть: Русские староверы в 1941–1944 годах. Свидетельство Холокоста, спасение евреев, эсхатология