"Притяжение Литвы": Розенбаум, Rozenbaumas, רוזנבאום. Исключение из правил

Но если мы говорим про правила, то стоит вспомнить и о том, что в них все-таки бывают исключения. Одним из таких исключений стал Симон Розенбаум — он же Семен Яковлевич Розенбаум, а также Шимшон Розенбаум и даже Simonas Rozenbaumas. Все это один человек.

Первая Мировая Война и последовавшие за ней события коренным образом изменили карту мира и во многом самосознание людей. Однако появление новых государств стало возможным не только и не столько благодаря хаосу войны. Большое значение имел и запрос самого населения на эти перемены, а также воля и способности людей, воплощавших их в первых рядах.

Все это — Семен Яковлевич Розенбаум (1860—1934). Его жизнь была полна противоречий, удивительных поворотов, неточных дат и даже различных вариаций собственного имени. Но все равно была неразрывно связана с Литвой.

Розенбаум — удивительный пример видного политического деятеля, внесшего немалый вклад в развитие даже не одного, а трех государств, — но ныне почти забытого. Его фамилия употребляется лишь «в компании» других персоналий. Тем не менее, Розенбаум принимал важное участие в создании многих принципиальных и до сих пор актуальных систем. Чем же можно объяснить такое забвение?

Для начала попробуем обратиться к биографии нашего героя. А она, несмотря на богатство событий, изобилует пропусками, несостыковками, даже некоторыми противоречиями. Создается впечатление, что записывалась она каждый раз со слов самого Розенбаума, исключительно по памяти. А память — вещь не самая надежная. Так, можно обнаружить несколько вариантов даты его рождения — то ли март, то ли июнь, то ли июнь, то ли 1859-й, то ли 1854-й год.