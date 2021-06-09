Пранкеры, известные как Вован и Лексус, связались с Ж. Павилёнисом весной этого года.

Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального Л. Волковым, устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.

В обнародованной во вторник видеозаписи Ж. Павилёнис говорил об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе (ЕС).

Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США "Вашингтон еще не пришел в себя, он только сейчас становится Вашингтоном". Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.

Пранкеры также попросили помощи Ж. Павилёниса в налаживании контакта с представителями Государственного департамента США и сенатором Бобом Менендесом, однако парламентарий отрицал BNS, что передал им какие бы то ни было контакты.

В конце видеозаписи Ж. Павилёнис призывает собеседника не обращать внимание на точку зрения президента Гитанаса Науседы.

"Ты не обращай внимания, не обращай. Мы сейчас как бы правительство. Ингрида (Шимоните – BNS), мой премьер, думает, как я. Министр иностранных дел думает, как я, мы самая большая партия, у нас парламентская республика, а президент - символический. И все", - сказал председатель парламентского Комитета по иностранным делам Ж. Павилёнис.

Политик сказал BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и утверждал, что российский режим стремится дискредитировать "лидеров в вопросах свободы и демократии".

"Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формируем эту политику Запада", - сказал Ж. Павилёнис. - Их цель - дискредитировать делающих это людей".